Primirea unui diagnostic de cancer este un moment profund dificil, care vine la pachet nu doar cu impact emoțional, ci și cu un volum mare de informații medicale. În timp ce planul de tratament este stabilit de medicii specialiști (oncolog, radioterapeut, chirurg), alimentația devine rapid un subiect intens discutat, adesea influențat de sfaturi contradictorii din jur.
Dr. Irina Mateieș, medic primar în medicină de familie și nutriționist specializat în nutriția oncologică la Clinica Amethyst din Cluj, explică pentru G4Food, importanța alimentației în timpul și după tratamentul cancerului.
“Nutriția oncologică este un domeniu științific esențial care analizează modul în care alimentația influențează evoluția pacientului cu cancer. Atât boala, cât și tratamentele oncologice pot afecta semnificativ capacitatea organismului de a se alimenta corect și de a absorbi nutrienții necesari”, explică dr. Mateieș.
Nutriția clinică oncologică presupune aplicarea principiilor de nutriție și dietetică pentru a sprijini pacientul în timpul tratamentului și în perioada de recuperare.
Problemele nutriționale diferă de la pacient la pacient, în funcție de tipul de cancer, stadiul bolii și tratamentul urmat.
Orice pacient oncologic ar trebui să cunoască importanța unei nutriții adecvate, menită să susțină organismul pe durata tratamentului oncologic, dar și după, pentru a preveni recidiva.
“Un consult de nutriție oncologică oferă soluții personalizate pentru gestionarea alimentației în timpul tratamentului. Este important de înțeles că alimentația nu poate vindeca cancerul și nu înlocuiește tratamentul medical”, spune medicul.
Consultația este urmată de monitorizare, pentru a evalua eficiența intervenției și a ajusta planul alimentar.
“Deși nu toți pacienții experimentează efecte adverse severe, mulți se confruntă cu dificultăți în alimentație. Obiectivul principal este menținerea unui aport nutrițional adecvat, chiar și în condiții dificile”, declară dr. Irina Mateieș.
Exemple: dificultăți de înghițire, modificări ale gustului, uscăciune orală, tulburări digestive.
Informarea corectă este necesară și foarte importantă, din nevoia de a combate miturile și dezinformarea frecvent întâlnite în jurul alimentației în cancer, spune dr. Irina Mateieș.
“Nutriția oncologică este un pilon important în îngrijirea pacientului cu cancer, contribuind la o mai bună toleranță a tratamentului și la recuperare”, declară dr. Irina Mateieș.
Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.
Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți