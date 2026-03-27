Ce este nutriția oncologică? / Scurt ghid pentru alimentația în timpul și după tratamentul cancerului, explicat de dr. Irina Mateieș, medic specializat în nutriție oncologică

27 mart. 2026, Nutriție
Primirea unui diagnostic de cancer este un moment profund dificil, care vine la pachet nu doar cu impact emoțional, ci și cu un volum mare de informații medicale. În timp ce planul de tratament este stabilit de medicii specialiști (oncolog, radioterapeut, chirurg), alimentația devine rapid un subiect intens discutat, adesea influențat de sfaturi contradictorii din jur.

Dr. Irina Mateieș, medic primar în medicină de familie și nutriționist specializat în nutriția oncologică la Clinica Amethyst din Cluj, explică pentru G4Food, importanța alimentației în timpul și după tratamentul cancerului.

“Nutriția oncologică este un domeniu științific esențial care analizează modul în care alimentația influențează evoluția pacientului cu cancer. Atât boala, cât și tratamentele oncologice pot afecta semnificativ capacitatea organismului de a se alimenta corect și de a absorbi nutrienții necesari”, explică dr. Mateieș.

Informații esențiale despre nutriția oncologică

Nutriția clinică oncologică presupune aplicarea principiilor de nutriție și dietetică pentru a sprijini pacientul în timpul tratamentului și în perioada de recuperare.

Rolul nutriției în timpul tratamentului oncologic:

  • Prevenirea sau tratarea malnutriției
  • Reducerea efectelor adverse ale tratamentului
  • Creșterea toleranței la terapii
  • Îmbunătățirea calității vieții
  • Susținerea șanselor de supraviețuire

Problemele nutriționale diferă de la pacient la pacient, în funcție de tipul de cancer, stadiul bolii și tratamentul urmat.

Rolul nutriției după tratament:

  • Menținerea unei stări nutriționale optime
  • Corectarea deficiențelor
  • Susținerea sănătății pe termen lung și reducerea riscului de recidivă

Ce presupune consultul de nutriție oncologică

Orice pacient oncologic ar trebui să cunoască importanța unei nutriții adecvate, menită să susțină organismul pe durata tratamentului oncologic, dar și după, pentru a preveni recidiva.

“Un consult de nutriție oncologică oferă soluții personalizate pentru gestionarea alimentației în timpul tratamentului. Este important de înțeles că alimentația nu poate vindeca cancerul și nu înlocuiește tratamentul medical”, spune medicul.

Ce include o consultație:

  • Screening pentru identificarea malnutriției
  • Evaluarea problemelor alimentare (mestecat, înghițit, digestie, tranzit intestinal etc.)
  • Analiza altor afecțiuni care pot influența alimentația
  • Recomandări nutriționale personalizate

Intervenții posibile:

  • Adaptarea dietei (textură, consistență)
  • Gestionarea simptomelor (diaree, constipație etc.)
  • Nutriție enterală (prin sondă sau gastrostomă)
  • Nutriție parenterală (intravenoasă)

Consultația este urmată de monitorizare, pentru a evalua eficiența intervenției și a ajusta planul alimentar.

 Cum să mănânci corect în timpul tratamentului oncologic

“Deși nu toți pacienții experimentează efecte adverse severe, mulți se confruntă cu dificultăți în alimentație. Obiectivul principal este menținerea unui aport nutrițional adecvat, chiar și în condiții dificile”, declară dr. Irina Mateieș.

Obiectivele alimentației:

  • Menținerea greutății corporale
  • Scăderea în greutate este frecventă, dar există și situații în care trebuie evitată creșterea în greutate.
  • Aport proteic suficient
  • Necesarul este crescut: aproximativ 1,5 g proteine/kg corp/zi.
  • Hidratare corespunzătoare
  • Aport adecvat de vitamine și minerale
  • Nu sunt necesare suplimente în doze mari decât în cazul unor deficiențe confirmate medical.
  • Gestionarea efectelor adverse ale tratamentului

Exemple: dificultăți de înghițire, modificări ale gustului, uscăciune orală, tulburări digestive.

De ce este importantă informarea corectă

Informarea corectă este necesară și foarte importantă, din nevoia de a combate miturile și dezinformarea frecvent întâlnite în jurul alimentației în cancer, spune dr. Irina Mateieș.

Scopul este:

  • să ofere recomandări corecte și aplicabile
  • să pregătească pacienții pentru posibilele dificultăți alimentare
  • să clarifice informațiile eronate
  • să devină o resursă de încredere pentru pacienți și profesioniști din domeniul sănătății

“Nutriția oncologică este un pilon important în îngrijirea pacientului cu cancer, contribuind la o mai bună toleranță a tratamentului și la recuperare”, declară dr. Irina Mateieș.

 

