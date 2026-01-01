Ouăle au fost mult timp privite cu suspiciune. Zeci de ani, ele au fost considerate un aliment problematic pentru colesterol și sănătatea inimii. Recomandările nutriționale din trecut sugerau limitarea strictă a consumului. Cercetările recente schimbă însă această perspectivă, arată verywellhealth.com.

Studii mai noi arată că, pentru majoritatea oamenilor, consumul moderat de ouă nu crește colesterolul din sânge. Mai mult, ouăle pot face parte dintr-o alimentație sănătoasă, dacă sunt integrate corect într-un stil alimentar echilibrat.

Ouăle și colesterolul din sânge

Ouăle conțin colesterol alimentar. Un ou are aproximativ 185 de miligrame de colesterol, aproape întreaga cantitate fiind în gălbenuș. Mult timp s-a crezut că acest colesterol ajunge direct în sânge și crește nivelul colesterolului „rău”, LDL. Cercetările recente arată însă altceva. Cea mai mare parte a colesterolului din sânge este produsă de ficat, nu provine direct din alimentație. Organismul reglează singur producția de colesterol, în funcție de necesar.

Factorii care stimulează ficatul să producă mai mult colesterol LDL nu sunt ouăle. Principalii vinovați sunt grăsimile saturate și grăsimile trans. Acestea se găsesc în alimente precum untul, baconul, mezelurile sau produsele prăjite. Studiile mai vechi, care legau ouăle de colesterolul crescut, nu analizau contextul alimentar general. Participanții consumau frecvent ouă alături de alimente bogate în grăsimi nesănătoase.

Ce spun datele actuale

Datele recente indică faptul că, la adulții sănătoși, consumul de ouă nu este asociat cu creșterea colesterolului din sânge. În special, acest lucru este valabil atunci când ouăle sunt consumate într-o dietă bogată în pește și fibre. Mai mult, unele cercetări sugerează că un consum de până la un ou pe zi este asociat cu un risc mai mic de boli cardiovasculare. Acest rezultat a contribuit la schimbarea recomandărilor nutriționale oficiale.

Timp de decenii, ghidurile alimentare au recomandat limitarea colesterolului din dietă. Ulterior, aceste restricții au fost eliminate. Motivul este lipsa unei legături clare între colesterolul alimentar și riscul cardiovascular, la populația generală. Astăzi, accentul cade pe calitatea generală a dietei, nu pe un singur aliment. Experții recomandă acum prudență personalizată. Fiecare persoană are un profil metabolic diferit. Istoricul medical, nivelul colesterolului și stilul de viață contează.

Cât de multe ouă sunt recomandate

Pentru majoritatea oamenilor sănătoși, un ou pe zi este considerat sigur. O alternativă este consumul a două albușuri, fără gălbenuș, în aceeași zi.

Pentru persoanele cu colesterol crescut, obezitate sau alte afecțiuni metabolice, poate fi necesară reducerea aportului de colesterol alimentar. În aceste cazuri, decizia trebuie luată împreună cu medicul.

Dincolo de discuția despre colesterol, ouăle sunt un aliment dens nutritiv. Ele au puțini carbohidrați și puține calorii. Conțin cantități reduse de grăsimi saturate și nu conțin grăsimi trans. Ouăle sunt o sursă excelentă de proteine de calitate. De asemenea, furnizează nutrienți importanți pentru sănătate. Vitamina D contribuie la sănătatea oaselor și a sistemului imunitar. Colina este esențială pentru funcționarea creierului, mușchilor și ficatului. Luteina și zeaxantina susțin sănătatea ochilor.

Ce contează, de fapt, este contextul alimentar

Specialiștii subliniază că nu oul este problema, ci alimentele cu care este asociat. Ouăle consumate cu bacon, cârnați sau produse de patiserie pot contribui indirect la creșterea colesterolului. În schimb, ouăle asociate cu legume, fructe sau cereale integrale pot face parte dintr-un mic dejun echilibrat. Metoda de gătire este, de asemenea, importantă.

Se recomandă evitarea prăjirii în unt. Uleiurile vegetale, precum cel de măsline, rapiță sau porumb, sunt opțiuni mai sănătoase.

Pentru majoritatea oamenilor, ouăle pot fi consumate zilnic, în cantități moderate. Ele aduc beneficii nutriționale reale. Cheia este echilibrul și integrarea într-o dietă sănătoasă pentru inimă.

Ouăle nu mai sunt inamicul colesterolului. Modul în care le consumăm face diferența.