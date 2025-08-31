Ouă turcești, deliciul Çılbır care cucerește bucătăriile moderne / Ouă poșate, iaurt cremos și unt picant cu ardei iute

Există preparate care trezesc instant amintiri din copilărie. Pentru mulți turci, unul dintre ele este Çılbır, cunoscut și ca Turkish Eggs (ouă turești), arată foolproofliving.com. Această rețetă tradițională combină ouăle poșate cu iaurt cremos și un sos aromat din unt și ardei iute. Rezultatul este un echilibru între prospețime, texturi fine și o notă subtilă de iuțeală.

În Turcia, Çılbır a fost timp de generații o alegere clasică pentru micul dejun. Brânza și iaurtul strecurat, cunoscut astăzi ca „iaurt grecesc”, sunt esențiale în bucătăria turcească. Combinația dintre iaurt și ouă poșate era considerată un adevărat răsfăț. Astăzi, preparatul a depășit granițele și a devenit un simbol al simplității rafinate în bucătăriile din întreaga lume.

Iată o rețetă propusă de allrecipes.com

Ingrediente (pentru două porții)

Pastă de iaurt:

250 g iaurt turcesc sau grecesc, la temperatura camerei

1 cățel de usturoi

½ linguriță piper negru proaspăt măcinat

¼ linguriță sare, după gust (opțional)

1 vârf de cuțit de ardei cayenne

2 ½ linguri mărar proaspăt tocat mărunt, sau după gust

Unt cu fulgi de ardei Aleppo:

50 g unt nesărat (jumătate de baton)

1 lingură fulgi de ardei Aleppo

½ linguriță boia afumată

¼ linguriță chimion măcinat

Ulei cu pătrunjel și ardei jalapeño (opțional):

1 lingură pătrunjel proaspăt tocat

1 lingură ardei jalapeño tăiat cubulețe

2 linguri ulei de măsline (opțional)

1 vârf de cuțit de sare (opțional)

Ouă poșate:

1 lingură oțet alb, sau cât este necesar

4 ouă mari

1 vârf de cuțit sare de mare

Mod de preparare

Pentru pasta de iaurt:

Pune iaurtul într-un bol mediu și rade usturoiul deasupra. Amestecă bine. Asezonează cu piper, sare și ardei cayenne. Adaugă mărarul și amestecă până la omogenizare. Lasă deoparte, la temperatura camerei.

Pentru untul cu ardei Aleppo:

Topește untul într-o crăticioară, la foc mediu, până începe să facă bule. Adaugă fulgii de ardei, boiaua și chimionul. Amestecă până când untul capătă o culoare uniformă. Oprește focul și lasă condimentele să infuzeze.

Pentru uleiul cu pătrunjel și jalapeño:

Zdrobește pătrunjelul și jalapeño într-un mojar. Adaugă uleiul de măsline treptat și asezonează cu sare. Amestecă bine.

Pentru ouăle poșate:

Umple o cratiță mare cu 5–7 cm de apă și adu la fierbere. Redu focul la mediu-scăzut, adaugă oțetul și menține apa la un clocot ușor. Sparge un ou într-un bol mic și lasă-l să alunece cu grijă în apă, ținând bolul aproape de suprafața apei. Repetă cu restul ouălor. Gătește 2 ½–3 minute, până când albușul este ferm, dar gălbenușul rămâne moale. Scoate ouăle cu o spumieră, usucă-le pe un prosop de bucătărie și așază-le pe o farfurie caldă.

Asamblare:

Pune câte o lingură generoasă de pastă de iaurt pe fiecare farfurie. Întinde cu dosul lingurii, formând mici „valuri” care să prindă uleiul. Stropește cu ulei de jalapeño. Așază ouăle poșate deasupra și toarnă 1–2 linguri de unt cu ardei Aleppo. Presară sare de mare la final.

De ce e special acest preparat

Çılbır nu este doar un mic dejun consistent, ci și o mostră de echilibru culinar mediteranean. Are proteine de calitate, grăsimi sănătoase și o aromă echilibrată. Usturoiul oferă prospețime, iaurtul cremozitate, iar untul cu ardei aduce intensitate.

Pentru turci, acest preparat înseamnă acasă. Pentru restul lumii, este o invitație la descoperirea unei tradiții. Popularitatea crescută a rețetei în afara Turciei arată apetitul global pentru mâncăruri simple și autentice.

Astăzi, Çılbır este redescoperit de bucătari amatori și profesioniști. Rămâne o rețetă rapidă, dar spectaculoasă, care aduce pe masă un gust de istorie și cultură.