Mușchiul filé de vită cu piper verde este un mare clasic al bucătăriei franceze, iubit și foarte practicat și în Italia și devenit un evergreen al gastronomiei internaționale. Elegant, simplu dar cu aer sofisticat, rafinat, rapid de preparat și pe gustul tuturor. Cu o garnitură simplă alături, poate fi oricând idea ideală pentru o cină de sâmbătă seara.

Piperul verde în saramură de pe lista de ingrediente se găsește în orice rețea comercială, e detaliul esențial al acestei rețete, fiind aromat dar aproape deloc picant. Carnea de vită face parte din categoria de carne roșie, pe care specialiștii în nutriție recomandă să o consumăm mai rar. Însă din când în când e un compromis acceptabil, mai ales dacă nu e un produs ultraprocesat, pentru că are și proprietăți benefice pentru corp.

Ingrediente pentru 2 porții de muschi filé de vită cu piper verde

2 medalioane de mușchi de vită (circa 150 g fiecare, grosime 3–4 cm)

2 linguri de piper verde în saramură (scurs și ușor zdrobit)

30 g unt

1 lingură ulei de măsline

½ pahar brandy sau coniac (pentru flambat, opțional )

100 ml smântână lichidă pentru gătit (sau crème fraîche/smântână fermentată, la alegere)

sare după gust

Procedeu

Această rețetă presupune două etape, rapide, ambele: întâi gătești carnea în tigaie, o scoți și în aceeași tigaie pregătești sosul peste care o adaugi la final.

Usucă medalioanele de carne cu hârtie absorbantă.

Zdrobește ușor boabele de piper verde cu lama unui cuțit pe un tocător de lemn și presează-le pe suprafața cărnii. Mai lasă puțin piper verde de adăugat la final.

Într-o tigaie, încălzește uleiul amestecat cu jumătate din unt.

Când este bine încălzit, adaugă medalioanele și gătește carnea la foc iute: 2–3 min pe fiecare parte, dacă o vrei în sânge 4 min pe fiecare parte, dacă vrei potrivit 5–6 min pe fiecare parte, dacă vrei carnea bine pătrunsă

Scoate carnea și păstreaz-o la cald, acoperită.

În aceeași tigaie, la foc iute, adaugă brandy sau coniac.

Înclină ușor tigaia și lasă să ia foc pentru flambare (sau doar las-o să se evapore dacă nu dorești flacără).