06 apr. 2026, Articole / Reportaje
Scandal alimentar înainte de Paște, în Italia / Ouă de ciocolată cu larve descoperite de elevi / Fabrica a fost închisă
FOTO: https://www.tgcom24.mediaset.it/

Un incident grav a fost semnalat în Italia, chiar înainte de sărbătorile pascale. Mai multe ouă de ciocolată au fost retrase de pe piață după ce în interiorul acestora au fost descoperite larve. Cazul a dus la închiderea unei companii din provincia Avellino, potrivit tgcom24.mediaset.it.

Situația a fost descoperită de un grup de elevi din Napoli, aflați într-o excursie în regiunea Irpinia. Aceștia au cumpărat ouă de Paște direct de la o fabrică locală, iar în momentul consumului au observat prezența viermilor în interiorul produselor. Descoperirea a fost imediat semnalată de părinți și cadre didactice. Autoritățile au intervenit rapid, iar inspectorii sanitari au efectuat controale la unitatea de producție. În urma verificărilor, fabrica a fost închisă pentru încălcări grave ale normelor igienico-sanitare.

În timpul inspecțiilor, autoritățile au identificat mai multe nereguli. Produsele din același lot au fost confiscate și trimise pentru analize la Institutul Zooprofilactic din Portici, pentru a se stabili exact cauza contaminării.

Alimente fără documente

De asemenea, în incinta fabricii au fost descoperite și alte alimente fără documente de trasabilitate. Acestea au fost, la rândul lor, puse sub sechestru, ceea ce a ridicat semne de întrebare suplimentare privind modul de funcționare al companiei.

Cazul a generat reacții puternice în spațiul public, mai ales în contextul apropierii sărbătorilor de Paște, perioadă în care consumul de produse din ciocolată crește semnificativ. Autoritățile continuă investigațiile pentru a verifica dacă alte produse contaminate au ajuns pe piață.

Incidentul readuce în atenție importanța respectării normelor sanitare în industria alimentară. De asemenea, subliniază necesitatea unor controale riguroase, mai ales în perioadele de consum intens, pentru a preveni riscurile pentru sănătatea publică.

 

 

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
06 apr.
Criză a ouălor în Europa: prețurile cresc, iar rafturile încep să se golească
Articole / Reportaje
06 apr.
Plasticul din PET-uri ar putea fi transformat în medicamente pentru Parkinson / O echipă de cercetători a reușit să obțină levodopa din PET
Articole / Reportaje
06 apr.
„Regula de 5 secunde”, demontată de știință: cât de sigur este, de fapt, să mănânci mâncarea scăpată pe jos
Articole / Reportaje
06 apr.
Prețul la pește crește în Deltă odată cu costurile pentru carburant/ Pescarii tulceni au majorat tariful pe care-l cer punctelor de debarcare şi centrelor de primă vânzare a peştelui pentru capturile proprii
Articole / Reportaje
06 apr.
Săptămâna Mare/ Începe ultima săptămână de post/ În Grecia, McDonald’s adaptează meniurile, introducând variante de post
