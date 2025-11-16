Rețete

Ouă cu roșii, cârnați de pui și pesto la cuptor / Un mic dejun savuros și foarte practic: îl poți găti în avans pentru mai multe zile sau îl poți lua ușor la birou, ca gustare

Angela Sabău 16 noiembrie
Ouă-la-micul-dejun FOTO: Eatingwell.com

Cârnații din piept de pui, pesto-ul, roșiile și mozzarella se combină perfect și aduc o aromă italiană acestor felii de ou care seamănă cu frittata. Poate fi servit ca atare la micul dejun sau într-un sandviș, propune eatingwell.com. Este ideal și pentru a fi gătit în avans sau luat la birou, ca gustare.

Ingredientele pot fi înjumătățite pentru porții mai mici, dar se păstrează foarte bine în frigider, dacă gătești mai mult decât consumi la o masă.

Ingrediente pentru 9 porții

  • 18 ouă mari
  • ¼ cană (aprox. 60 ml) lapte cu conținut redus de grăsime
  • ½ linguriță sare
  • ½ linguriță piper măcinat
  • 1 lingură pesto
  • 1 ½ căni roșii cherry tăiate în jumătăți (aprox. 225 g)
  • ¾ cană brânză mozzarella rasă, degresată (aprox. 75 g)
  • 170 g cârnați italienești din piept de pui, feliați și gătiți

Mod de preparare

  1. Preîncălzește cuptorul la 175°C. Unge bine o tavă mare, cu margini înalte, cu spray pentru gătit sau puțin ulei. Sau folosește hârtie de copt.
  2. Într-un bol mare, bate ouăle împreună cu laptele, sarea și piperul. Bate-le bine, până când începe să facă bule. Toarnă apoi amestecul în tavă și adaugă pesto-ul, amestecând ușor cu o furculiță pentru a crea un efect de marmorat.
  3. Presară deasupra roșiile, mozzarella și feliile de cârnați.
  4. Coace timp de 20–25 de minute, până când ouăle sunt bine închegate.
  5. Taie preparatul în 9 felii egale și servește-le calde sau reci.

Sfat:

Poți pregăti felia de ouă în avans: învelește porțiile individuale în folie alimentară sau așază-le între foi de hârtie de copt într-un recipient închis ermetic. Se păstrează la frigider până la 3 zile sau la congelator până la 3 luni. Pentru servire, scoate folia, învelește feliile într-un șervet de hârtie și încălzește-le la microunde timp de 30–60 de secunde.

By Angela Sabău

