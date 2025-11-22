Ideea de amesteca repete totul într-o tavă și a o da la cuptor nu e deloc rea, pentru o zi de weekend. Putem prepara omlete minunate și la cuptor, nu doar în tigaie, pe flacără, deci fără a trebui să stăm lângă ele și să controlăm îndeaproape procesul. Tehnic, este vorba de o frittata, dar în România toată lumea numește omletă la tot ce e cu ou și alte adaousuri, deși omleta la ea acasă, în Franța, se face din ou și atât.

Oricum am numi preparatul, esența rămâne. Este un preparat simplu și din care nu lipsește nimic, pentru o dimineață de sâmbătă în familie. E deja gata pe când toată lumea a apucat să se trezească.

Ingrediente pentru 4 porții de omletă la cuptor cu broccoli și feta

6 ouă mari

250–300 g buchețele de broccoli

120–150 g brânză feta

2 cepe verzi

2-3 linguri ulei

sare și piper după gust

opționa, ierburi aromatice, ideal mărar

Procedeu

Pregătim întâi buchețelele de broccoli. Dacă sunt crude, le trecem rapid printr-o tigaie cu puțin ulei sau le blanșăm rapid în apă care fierbe sau le trecem prin cuptorul cu microunde. Important este ca atunci când le adăugăm peste ouă să nu fie prea tari.

Dacă sunt congelate, e suficient să le decongelăm și lăsăm să se scurgă, congelare rupe fibrele exact ca și gătirea.

Le lăsăm să se răcorească preț de un minut, două, timp în care tăiem ceapa verde mărunt, peste care adăugăm ouăle, piper proaspăt măcinat și foarte puțină sare.

Le batem bine, apoi adăugăm peste ele și buchețelele de broccoli.

Transferăm totul într-o tavă antiaderentă unsă cu puțin ulei. E suficientă una de circa 20×25 cm, plus/minus. Adăugăm din loc în loc peste compoziția cu broccoli și ouă bucățele mici și dese de feta.

Preîncălzim cuptorul la 180°C și coacem omleta circa 20 de minute se umflă și este fermă la atingere. Dacă o vrem mai rumenă, încă 1-2 minute în modalitatea grill.

O lăsăm să se odinească 5 minute afară din cuptor și e gata.

O bucățică adăugată peste o felie de pâine echivalează cu un mic dejun. Dacă însă îi adăugăm o salată verde, roșii sau castraveți și facem porția mai mare, poate deveni un prânz în toată regula. Merge de minune și la pachet.