Discuția despre îmbătrânire s-a schimbat în ultimii ani. Dacă înainte accentul era pus mai ales pe durata vieții, tot mai mulți specialiști vorbesc astăzi despre „healthspan”, adică perioada în care o persoană trăiește în stare bună de sănătate. În acest context a apărut și medicina longevității, o ramură care urmărește cum pot fi prelungiți anii trăiți activ, fără boli și cu o bună capacitate fizică și mentală, conform publicației Parade.

Cercetările din ultimele decenii arată că procesul de îmbătrânire este influențat puternic de obiceiurile zilnice, precum nivelul de stres, activitatea fizică, somnul sau relațiile sociale. Stilul de viață are un rol major în felul în care îmbătrânim și chiar în ritmul în care apar problemele de sănătate.

Mulți specialiști spun că suplimentele alimentare pot fi utile atunci când există carențe nutriționale confirmate medical. Totuși, experții în longevitate spun că există un obicei zilnic mult mai important pentru sănătate decât orice rutină de suplimente.

„Cel mai puternic antidot împotriva îmbătrânirii premature este gratuit. Nu vine sub formă de pastilă, pulbere sau aplicație. Este chiar în afara ușii tale și poate fi cel mai ignorat medicament salvator de care corpul tău a avut vreodată nevoie”, explică Dr. John La Puma, medic internist certificat, expert în longevitate și autorul cărții Indoor Epidemic.

Mișcarea zilnică, mai importantă decât suplimentele

Experții spun că cel puțin 30 de minute de mișcare pe zi au un impact mai mare asupra sănătății decât suplimentele alimentare.

„Mișcarea este cea mai importantă intervenție, confirmată de dovezi, pentru a îmbunătăți atât perioada de viață trăită în sănătate, cât și durata totală a vieții. Niciun supliment nu poate egala impactul major pe care îl are activitatea fizică”, spune Dr. Nisha Chellam, medic specialist în medicină internă, medicină integrativă și holistică la Parsley Health, o organizație medicală specializată în medicina longevității.

Exercițiile fizice regulate ajută la întărirea mușchilor și a oaselor, contribuie la menținerea unei greutăți sănătoase și îmbunătățesc starea psihică prin eliberarea de endorfine.

„Dacă exercițiile fizice ar putea fi îmbuteliate și vândute sub formă de pastilă, ar fi cel mai valoros și cel mai prescris medicament din lume.”, spune Dr. La Puma.

Ce arată studiile despre activitatea fizică

Numeroase cercetări pe termen lung arată că activitatea fizică regulată reduce riscul de mortalitate. Unele studii indică faptul că persoanele active fizic au un risc de deces cu aproximativ 30% până la 35% mai mic decât cele sedentare.

„Persoanele care se mișcă au o circumferință a taliei mai mică și devin mai puternice din punct de vedere fizic, menținând masa musculară în funcție de tipul de exercițiu practicat. De asemenea, au tensiune arterială mai scăzută și un indice de masă corporală mai mic. Reglarea sistemului nervos autonom este mai bună atunci când variabilitatea ritmului cardiac este mai mare. Aceasta crește odată cu exercițiul fizic regulat.”, explică Dr. Chellam.

Menținerea masei musculare și a unui indice de masă corporală sănătos sunt factori importanți pentru păstrarea mobilității și independenței odată cu înaintarea în vârstă.

De ce aleg oamenii suplimentele

Mulți oameni preferă suplimentele deoarece sunt ușor de integrat în rutina zilnică și nu necesită efort. Piața globală a suplimentelor alimentare a ajuns la aproximativ 150 de miliarde de dolari.

„Motivul pentru care piața globală a suplimentelor a ajuns la 150 de miliarde este că oferă senzația că faci ceva imediat, în timp ce beneficiile exercițiului fizic necesită efort și timp, iar mulți dintre noi ne-am convins că nu avem timp pentru asta.”, spune Dr. Chellam.

Ea subliniază că exercițiul fizic are efecte complexe asupra organismului.

„Exercițiul fizic, pentru că implică întregul organism, nu doar îmbunătățește indicatorii biologici și caracteristicile fizice ale unei persoane, dar poate activa și gene care favorizează starea de bine.”.

Tipuri de mișcare recomandate pentru longevitate

Specialiștii recomandă mai multe tipuri de activitate fizică, care pot fi combinate în rutina zilnică.

Mișcare aerobă de intensitate moderată (Zone 2)

Include activități precum mersul pe jos, înotul sau ciclismul, aproximativ 150-300 de minute pe săptămână.

„Poți începe la orice vârstă, însă cu cât ești mai în vârstă, cu atât este mai bine să construiești treptat rutina de mișcare și să fii consecvent.”, spune Dr. Chellam.

Antrenamente intervale de intensitate mare (HIIT)

Acestea presupun perioade scurte de exerciții intense, precum sprinturi sau exerciții pliometrice, urmate de pauze scurte.

Antrenamente de forță

Exercițiile cu greutăți, benzi elastice sau cu propria greutate ajută la prevenirea pierderii masei musculare odată cu înaintarea în vârstă, proces numit sarcopenie.

„Cheia este să începi acest tip de antrenament încă din jurul vârstei de 30 de ani pentru a susține sănătatea oaselor.”, explică Dr. Chellam.

Activitatea fizică din viața de zi cu zi (NEAT)

Aceasta include mișcarea realizată în activitățile obișnuite: treburi casnice, grădinărit, plimbarea câinelui sau transportul cumpărăturilor. Toate aceste activități contribuie la arderea caloriilor și reduc timpul petrecut pe scaun.

Specialiștii spun că integrarea mișcării în rutina zilnică este una dintre cele mai eficiente metode de a menține sănătatea pe termen lung și de a crește șansele unei vieți active la vârste înaintate.