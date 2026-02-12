Obezitatea este, în sfârșit, recunoscută ca boală cronică, după cum a explicat dr. Daniela Stegaru, medic primar diabet, nutriție și boli metabolice, în cadrul emisiunii Fântâna de sănătate, realizată de nutriționistul Tania Fântână la G4Food. „Sunt deja mai bine de 10 ani de când obezitatea a fost încadrată ca și boală cronică. Tocmai de aceea, acesta (injecțiile pentru slăbit, n.r.) este un tratament.

Nu este pur și simplu o injecție pentru a pierde câteva kilograme, ci este un tratament dezvoltat pentru a trata boala obezitate. Și atunci, așa cum spuneam, revenim la faptul că este o terapie, un tratament, trebuie urmărit din punct de vedere medical, trebuie evaluată starea inițială de sănătate și, mai ales, trebuie evaluat modul în care evoluează tratamentul.

Trebuie ajustate dozele de către un medic care se ocupă de această parte. Trebuie manageriat de posibilele reacții adverse care apar. Și, foarte, foarte important, trebuie condus tratamentul pe termen lung”, a explicat ea.

Bolile cronice, comparabile

Medicul a făcut, apoi, o comparație cu alte afecțiuni cronice, explicând de ce nu trebuie oprit tratamentul pentru obezitate. „De exemplu, dacă un pacient cu hipertensiune arterială ia un tratament recomandat de medicul cardiolog și ajunge să aibă o tensiune de 12 cu 6, o tensiune perfect normală, excepțională, nu înseamnă că el s-a vindecat de hipertensiune. Înseamnă doar că hipertensiunea lui este controlată sub tratament. Același lucru este valabil și pentru persoanele care suferă de obezitate”, a mai menționat ea.

Astfel, o persoană care suferă de obezitate și care urmează acest tratament poate ajunge la o greutate în limitele normale. Dar nu înseamnă că este vindecată. „Înseamnă doar că este controlată terapeutic. Tratamentul a reușit să ducă greutatea în zona de normalitate”, a mai arătat medicul.