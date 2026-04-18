Dacă te-ai gândit să achiziționezi o oală de sticlă, iată cum ar trebui să o folosești/ Ghid complet pentru gătitul „la vedere”

18 apr. 2026, Nutriție
Dacă te-ai gândit să achiziționezi o oală de sticlă, iată cum ar trebui să o folosești/ Ghid complet pentru gătitul „la vedere”
Foto: Amazon
Cuprins
  1. De ce să alegi oalele de sticlă
  2. Cum gătim corect în oală de sticlă
  3. Ce gătim (și ce nu gătim) în oala de sticlă
  4. Întreținerea oalei/ Cum se menține transparentă

Vasele din sticlă pentru gătit au devenit un trend în ultimii ani. Dacă ai o astfel de oală din sticlă  probabil ai luat-o pentru aspect și pentru un gătit „la vedere”, transparent, dar trebuie să știi că acest material asigură și o puritate a gustului pentru preparatele familiei.

Totuși, gătitul în sticlă vine cu anumite reguli. Dacă tocmai ai achiziționat un astfel de vas sau plănuiești să o faci, iată tot ce trebuie să știi pentru a-l păstra ca nou ani de zile.

De ce să alegi oalele de sticlă

Dincolo de faptul că arată incredibil pe aragaz și ne permite să monitorizăm fierberea fără să ridicăm capacul, sticla (mai ales cea borosilicată) este unul dintre cele mai sănătoase materiale de gătit.

  • Sticla este inertă chimic. Nu eliberează substanțe în mâncare, nu reține mirosuri și nu se pătează de la sosul de roșii sau turmeric.

  • Pentru persoanele alergice la nichel sau alte metale prezente în oalele clasice, sticla este alternativa sigură.

  • Poate trece (cu atenție!) de pe foc direct pe masă, arătând elegant la orice cină.

Cum gătim corect în oală de sticlă

Gătitul în sticlă necesită atenție. Nu este un material pentru a găti în grabă, ci cu atenție și în cunoștință de cauză.

Gestionarea căldurii

Sticla transmite căldura uniform, dar are nevoie de timp să se încălzească.

- articolul continuă mai jos -

  • Se pune la foc mediu spre mic. Nu folosim niciodată flacăra maximă. Sticla reține căldura foarte bine, deci odată ajunsă la temperatura de fierbere, se poate reduce focul la minimum.

  • Oala se încălzește progresiv. Punem vasul pe foc mic la început și creștem temperatura treptat.

Atenție la șocurile termice

Acesta este punctul critic al acestui tip de vas de gătit. Sticla borosilicată rezistă la temperaturi înalte, dar schimbările bruște de temperatură o pot crăpa.

  • Nu se pune apă rece în vasul încins. Dacă trebuie să mai adăugăm lichid în timpul gătirii, îl încălzim în prealabil, să fie fierbinte.

  • Nu punem niciodată oala fierbinte direct pe chiuveta rece sau pe blatul de marmură. Folosim un suport de lemn sau plută.

  • Ne asigurăm că fundul oalei este perfect uscat înainte de a o pune pe flacăra gazului.

Folosim ustensilele potrivite

Deși sticla este dură, se poate zgâria în timp, pierzându-și din claritate.

  • Folosim exclusiv spatule din silicon sau lemn.

  • Evităm telurile metalice sau lingurile de inox care pot lăsa urme pe fundul sau pereții vasului.

Ce gătim (și ce nu gătim) în oala de sticlă

Aceste preparate se gătesc excelent în oala de sticlă:

  • Supe și ciorbe: Totul rămâne clar și aromele sunt conservate perfect.

  • Paste și orez: Putem vedea exact momentul în care sunt gata.

  • Sosuri și gemuri: Transparența ne ajută să monitorizăm consistența fără efort.

Ce nu ar trebui făcut în oala de sticlă:

  • Prăjirea intensă: Sticla nu este concepută pentru prăjit în ulei.

  • Gătitul fără lichid: Nu lăsăm niciodată vasul gol pe focul aprins.

Întreținerea oalei/ Cum se menține transparentă

Pentru a păstra claritatea și transparența sticlei, spălăm oala cu un burete moale și un detergent lichid neutru. Dacă s-a format un strat de calcar de la apă, o clătire scurtă cu oțet sau zeamă de lămâie o va face să strălucească din nou instantaneu.

Oala de sticlă nu este doar un instrument de gătit, ci o experiență senzorială. Cu puțină atenție la șocurile termice, va deveni probabil cel mai utilizat (și fotografiat!) obiect din bucătărie.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

