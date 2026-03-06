Fără să știi îți poți distruge singur rinichii, mâncând cinci alimente, aparent banale, dar foarte nocive pentru rinichii tăi. Dr. Răzvan Vintilescu, medic specialist în medicină de familie, a explicat, pentru G4Food, felul în care șnițelul cu cartofi prăjiți îți îmbolnăvește rapid rinichii, dar și faptul că o singură doză de suc pe zi este suficientă pentru a-ți crește riscul de insuficiență renală.

Cu toții am auzit că nu e bine să mănânci foarte sărat, dar puțin știm de ce și cum ne afectează sarea în exces.

“Un consum de peste cinci-șase grame de sare pe zi crește tensiunea arterială, iar tensiunea mare lovește fix în rinichi, până când aceștia cedează. Deci nu recomand consumul frecvent de chipsuri, murături sau alimente procesate”, explică dr. Vintilescu.

Sucurile acidulate pot duce la insuficiență renală

Un alt pericol pentru sănătatea rinichilor îl constituie banalele sucuri acidulate. Acestea sunt adevărate bombe de zahăr și fosfați și îmbolnăvesc rinichii.

“Zahărul nu doar că îngrașă corpul, dar îngroașă și sângele, iar fosfații distrug rinichii, calcificând țesuturile. Practic, îi transformă în piatră. O singură doză de suc pe zi este suficientă ca să-ți crească riscul de insuficiență renală. Cel mai bine este să bei apă, pentru că ea este prietena rinichilor”, recomandă medicul.

- articolul continuă mai jos -

Îndulcitorii artificiali afectează filtrarea sângelui

Multe persoane consideră că este benefic pentru organism să înlocuiască zahărul cu îndulcitori artificiali, gândindu-se că aceștia nu îngrașă și nu cresc glicemia. Ei bine, știința a dovedit că este o strategie greșită.

“Studiile arată că îndulcitorii afectează filtrarea sângelui în rinichi și pot crește riscul de boli cronice. Deci vă recomand mai bine să consumați un strop de miere, decât să vă îndulciți cu acele chimicale”, spune dr. Vintilescu.

Excesul de carne roșie poate favoriza pietrele la rinichi

Carnea roșie este preferata multora, dar trebuie ținut cont de faptul că excesul devine dăunător.

“Când mănânci frecvent carne roșie, rinichii sunt puși la muncă grea. Este bogată în proteine, iar proteinele produc reziduri ce trebuie eliminate, Dacă mănânci zilnic grătar, de exemplu, îți suprasoliciți rinichii. În plus, carnea roșie crește acidul uric care poate duce la formarea de pietre la rinichi”, explică medicul.

Cartofi prăjiți cu șnițel? Îți vor afecta rinichii

Combinație delicioasă pentru papilele gustative, cartofii prăjiți cu șnițel sau chiftelele îți pot îmbolnăvi rinichii.

“Astfel de preparate culinare sunt îmbibate în uleiuri nesănătoase, bogate în grăsimi trans și toate atacă inima. Iar când inima suferă, rinichii urmează imediat să aibă și ei de suferit. Ei vor primi mai puțin sânge, iar lipsa de oxigen îi îmbolnăvește rapid. Așadar, ține minte că rinichii tăi nu cer mult, ci doar apă curate, mâncare simplă și un pic de cumpătare”, afirmă dr. Răzvan Vintilescu.