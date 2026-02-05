O fermă de lactate din Jersey, cu o istorie de peste opt decenii, se închide, proprietarii explicând că industria s-a schimbat, iar dimensiunea exploatației nu mai este sustenabilă, notează BBC.

Blanc Pignon Dairy Farm, situată în Le Haule, își va înceta activitatea după mai bine de 80 de ani. Conducerea fermei a transmis că decizia a fost luată după „multă deliberare sinceră”, în contextul transformărilor profunde din sectorul lactatelor.

Alice Le Cras, director al afacerii de familie alături de sora sa, Caroline Leng, a declarat că cei șase angajați au fost informați despre închidere săptămâna trecută. Ea a descris domeniul ca fiind „o industrie foarte, foarte dificilă” și a explicat că infrastructura fermei „probabil a devenit puțin prea mică pentru a fi sustenabilă”. În prezent, ferma are 51 de vaci, iar proprietarele speră ca animalele să fie preluate de alți fermieri locali.

„Suntem o unitate destul de mică, există multă dezvoltare în jurul nostru, iar suprafața efectivă a terenurilor din apropierea sălii de muls s-a schimbat de-a lungul anilor.

Am avut, pentru o perioadă, cele mai moderne facilități de pe insulă, dar aceste facilități au fost, de fapt, construite în 1967”, a spus Alice Le Cras.

Alice Le Cras a mai spus că sectorul lactatelor este „probabil unul dintre cele mai grele, dacă nu chiar cel mai greu, dintre toate ramurile agriculturii”. Ea a subliniat că munca este solicitantă atât pentru fermieri, cât și pentru animale, iar investițiile necesare sunt constante.

„Cred că vacile de lapte sunt, de asemenea, foarte muncitoare și, știți, fermierii își iubesc animalele. Vrei să ai cele mai bune facilități și cea mai bună tehnologie investite în ele și în tine, pentru a te asigura că poți ține pasul”, a adăugat sursa citată.

Cu toate acestea, Le Cras consideră că industria lactatelor, la nivel general, „arată foarte bine în acest moment”, datorită deschiderii unor piețe noi în Asia și a unei cereri locale solide.

Blanc Pignon Dairy Farm a fost fondată în 1942, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, în urmă cu 84 de ani, când bunica Aliciei și a Carolinei s-a confruntat cu riscul ca terenurile să fie rechiziționate pentru caii soldaților.

Potrivit Aliciei Le Cras, bunica ei a încălcat restricțiile de circulație din timpul ocupației germane pentru a obține trei juninci, „și de acolo am început”.

De-a lungul timpului, ferma a avut „o istorie îndelungată ca exploatație mixtă”, crescând animale și cultivând, în diferite perioade, cartofi, sparanghel și agrișe. Familia a încercat și diversificarea producției, cu rezultate apreciate de comunitatea locală, însă acestea nu au fost suficiente pentru a susține o fermă de lapte.

„Am încercat cu adevărat diversificarea, cu unele produse care au avut mult succes și au fost bine susținute de insulă, dar pur și simplu nu sunt suficiente pentru a susține, pentru noi, un efectiv de vaci de lapte”.

„Bunica mea a muncit din greu pentru asta, mama mea a muncit din greu pentru asta, sora mea și familia ei și cu mine am încercat din răsputeri, dar poate că acel moment a sosit”, a adăugat sursa menționată.

În încheiere, Alice Le Cras a mulțumit industriei pentru sprijin, locuitorilor insulei care au consumat produsele fermei și „tuturor angajaților care au muncit foarte mult la Blanc Pignon de-a lungul anilor”.