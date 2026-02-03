Mulsul vacilor în apropierea liniei frontului rămâne o provocare zilnică majoră în Ucraina, dar una pe care angajații fermei Ponory LLC Farm o duc mai departe cu speranța că războiul se va încheia curând. Ferma este situată în regiunea Cernihiv, în nordul țării, iar activitatea continuă aproape normal, în paralel cu planuri de extindere care vor putea fi puse în aplicare după oprirea conflictului, notează publicația Agriland.

Construită în perioada sovietică, ferma are o istorie lungă, însă ani la rând a suferit din cauza managementului slab și a producției reduse. Situația s-a schimbat în 2012, odată cu preluarea de către noii proprietari. Directorul fermei, Volodîmîr Sîsa, explică: „În 2012, ferma avea 273 de vaci, cu o productivitate de doar 12,2 kg pe vacă pe zi, adică aproximativ 4.465 kg pe vacă pe an”.

Astăzi, exploatația operează două ferme, amplasate în două sate diferite. Una este unitatea veche, cu sistem de stabulație legată, iar cealaltă este o fermă mai nouă, cu stabulație liberă. „Am achiziționat ferma abandonată dintr-un sat vecin chiar înainte de invazia rusă pe scară largă și am început refacerea ei pentru stabulație liberă în 2023”, spune Sîsa.

Întregul efectiv este bazat pe genetică Holstein

Prima fermă adăpostește în total 848 de bovine, dintre care 400 sunt vaci de lapte crescute în sistem legat. A doua fermă are 205 animale. Toate vacile sunt mulse de trei ori pe zi, cu o medie de 13.066 kg de lapte pe vacă pe an, la un conținut de 3,2% proteină și 3,6% grăsime. Zilnic, ferma livrează spre procesare aproximativ 22 de tone de lapte.

Conform clasamentului „Milk Records of Ukraine 2024”, realizat de Asociația Producătorilor de Lapte, ferma s-a situat pe locul șase în topul celor mai productive 20 de ferme de lapte din Ucraina, cu o producție medie de 11.661 kg de lapte pe vacă în 2023.

Întregul efectiv este bazat pe genetică Holstein, obținută prin inseminare artificială și material seminal sexat. „Nu cumpărăm juninci. Am dezvoltat efectivul folosind propriile noastre animale pentru înlocuire”, explică Sîsa. Selecția este realizată intern, iar o companie de genetică furnizează materialul seminal. „Fiecare vacă este inseminată artificial, unele cu material seminal sexat”.

„Laptele nostru este vândut către Danone, la circa 400 km distanță”

Animalele sunt adăpostite și hrănite exclusiv în interior, cu rații totale mixte. În ferma cu stabulație legată, vacile sunt ținute în două grajduri, fiecare cu câte 196 de capete, iar structura de bază a clădirilor a rămas aproape neschimbată din perioada sovietică. Au fost însă modernizate instalațiile de muls, mesele de furajare, standurile și sistemele de ventilație cu presiune pozitivă.

Pentru noua fermă, stabulația liberă s-a dovedit cea mai eficientă soluție. A fost achiziționată o sală de muls tip „herringbone” 2×8 DeLaval, la mâna a doua, aflată într-o stare foarte bună și de aproape patru ori mai ieftină decât una nouă. Ferma a fost finalizată în 2023 și găzduiește 96 de vaci de lapte, în condiții de confort ridicat, cu alei largi, standuri ergonomice și câte două adăpători pentru fiecare grup de 24 de animale.

Ventilația este de tip tunel, complet automatizată, cu ventilatoare puternice la un capăt al clădirii și panouri de răcire evaporativă la celălalt. Deși rația este aceeași în ambele locații, diferențele de producție sunt clare. „Vacile din stabulația liberă produc cu 1,5–2 litri mai mult pe cap de animal pe zi, ajungând la o medie de 43–44 de litri”, spune Sîsa.

Forța de muncă reprezintă o altă dificultate majoră. La ferma cu stabulație liberă lucrează șase persoane, în timp ce ferma veche are 14 mulgătoare, la care se adaugă încă șase angajați pentru tineretul bovin. Prețul laptelui și costurile de producție variază de la o lună la alta, fiind influențate de piață și de condițiile de război. „În 2025, prețul la poarta fermei a fluctuat între 34 și 40 de eurocenți pe kilogram, cu aproximativ 35% sub media Uniunii Europene. Laptele nostru este vândut către Danone, la circa 400 km distanță”, precizează directorul.

Ferma exploatează 1.000 de hectare de teren agricol, cultivate cu porumb, secară de toamnă, floarea-soarelui, grâu și soia, precum și fânețe pentru furaje. Hrana proprie include siloz de porumb și secară, fân, cereale și soia prăjită, iar restul ingredientelor sunt achiziționate de pe piață. Rațiile sunt preparate într-o moară de furaje proiectată intern, adaptată fiecărei categorii de animale.

Cele mai mari investiții au fost direcționate către creșterea confortului vacilor și către eficiența energetică. Ferma a înlocuit cazanele electrice de 76 kW cu un cazan pe combustibil solid, economisind până la 70 kW și recuperând investiția în doar șapte luni.

Privind spre viitor, după încheierea războiului, conducerea fermei își propune să ajungă la un efectiv de 1.000 de vaci de lapte. „Ne dorim să construim un grajd nou pentru 1.000 de capete. Având 1.000 de hectare de teren, este realist să susținem un astfel de efectiv”, spune Sîsa. Clădirile existente ar urma să fie folosite pentru vaci în repaus mamar, maternitate și animale proaspăt fătate, iar o parte din vechea fermă va fi dezvoltată ca bază pentru juninci. Potrivit directorului, pașii sunt mici, dar constanți, cu obiectivul clar de a ajunge, în timp, la o fermă modernă cu 1.000 de vaci mulse zilnic.