O femeie în vârstă de 28 de ani din Belgia a ajuns la spital după ce a înghițit accidental o lingură de 17 centimetri, în timp ce mânca iaurt pe canapea. Incidentul s-a produs după ce câinele ei, pe nume Marley, a sărit brusc în poala ei, conform The Mirror.

Reymy Amelinckx a povestit că, în momentul incidentului, a fost nevoită să aleagă între două variante. „A fost fie să mă înec, fie să înghit lingura”, a spus ea, explicând că a simțit tacâmul „alunecând lin în stomacul meu”.

Tânăra, care este reprezentant medical și locuiește în Rumst, Belgia, spune că stătea pe canapea cu iaurtul în mână când câinele ei energic a sărit pe ea. „Am pus lingura în gură ca să am mâinile libere să răspund la un mesaj”, a explicat Reymy.

„Chiar atunci, Marley a decis să sară pe mine. M-am speriat atât de tare încât mi-am tras capul pe spate, iar înainte să îmi dau seama, lingura era blocată în gât. M-am ridicat în picioare și am început să intru în panică”.

„Mă simțeam balonată și aveam greață, nu puteam mânca fără să simt ceva ciudat”

Inițial, Reymy a încercat să scoată lingura cu mâna. „Dar totul s-a întâmplat atât de repede, încât era ori să înghit, ori să mă sufoc”, a spus ea. Când iubitul ei a ajuns acasă de la serviciu, tânăra a recunoscut că i-a fost prea rușine să îi spună ce s-a întâmplat și „m-am prefăcut că nu e nimic în neregulă”.

„Nu mă simțeam deloc rău, așa că nu am spus nimic imediat. Abia după cină mi-am dat seama că situația era, de fapt, destul de gravă. Aveam o lingură de 17 cm în stomac. Pe internet, peste tot scria același lucru: mergi direct la urgențe”.

„Abia atunci mi-am dat seama cât de periculos putea fi”.

Medicii au informat-o că lingura era prea mare pentru a fi eliminată natural, astfel că a fost trimisă acasă și programată pentru o gastroscopie. Reymy a povestit că noaptea de dinaintea intervenției a fost extrem de dificilă. „Noaptea aceea a fost grea, simțeam lingura mișcându-se, uneori chiar între coaste. A fost cu adevărat terifiant”.

„Mă simțeam balonată și aveam greață, nu puteam mânca fără să simt ceva ciudat. Somnul era dificil, pentru că orice poziție îmi amintea de lingura din stomac”.

Tacâmul a fost scos două zile mai târziu, sub anestezie locală. „Nu aveam voie să înghit în timp ce o trăgeau afară”, a spus Reymy. „A trebuit să o rotească în stomac, ceea ce a provocat o mică hemoragie gastrică. Nu a fost plăcut, dar am simțit o ușurare totală când a ieșit”.

Ea a adăugat: „Sunt atât de recunoscătoare că lingura a fost scoasă prin gastroscopie și că nu a fost nevoie să îmi taie stomacul”.

„Dacă înghițiți ceva ce chiar nu ar trebui să fie acolo: solicitați imediat ajutor medical”

La câteva ore după procedură, tânăra a fost externată. „După îndepărtare, m-am recuperat rapid”, a spus ea. „Am avut dureri în gât din cauza leziunilor esofagului, câteva sângerări gastrice minore și stomacul sensibil o perioadă, dar nu au existat daune permanente”.

Totuși, experiența i-a adus o reputație neașteptată. „Am câștigat, însă, o reputație pe viață drept «fata cu lingura»”, a spus ea. „A doua zi m-am întors la muncă, ca de obicei. Colegii nu m-au crezut până nu le-am arătat radiografia”.

În ciuda întâmplării neplăcute, Reymy a decis să păstreze lingura drept suvenir. „Iubitul meu vrea să o transforme într-o operă de artă”, a spus ea. „Nu știe exact ce încă, dar va fi cu siguranță o piesă unică. Este cel mai mic lucru pe care îl merită o astfel de aventură”.

Reymy a transmis și câteva sfaturi pentru alți posesori de câini sau pentru cei care obișnuiesc să mănânce în timp ce butonează telefonul. „Câini entuziaști plus mâncatul cu farfuria în poală egal zonă de risc. Învățați-i o comandă de tip «așteaptă» sau «liniște» pentru momentele când sar”.

„Pentru cei care mănâncă iaurt: nu mâncați cu tacâmul complet în gură. Nu faceți mai multe lucruri deodată cu animale prin preajmă și evitați sperieturile sau râsul cu gura plină. Dacă înghițiți ceva ce chiar nu ar trebui să fie acolo: solicitați imediat ajutor medical”.

„Jena este temporară, daunele interne nu sunt”.