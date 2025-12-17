În Dubai totul este posibil: insule artificiale în formă de palmier, singurul hotel de șapte stele din lume, cel mai înalt turn, Burj Khalifa, iar acum și cea mai scumpă cafea din lume. Începând din acest an, este posibil să bei o ceașcă de cafea cu 1.000 de dolari la cafeneaua Julith, care și-a deschis porțile într-un cartier industrial al orașului, cunoscut pentru galeriile sale de artă, cafenelele și boutique-urile unor mărci independente, relatează ABC.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

În spatele acestei idei extravagante se află barista Serkan Sagsöz care, conform declarațiilor sale pentru agenția AFP, servește „aproximativ 400 de cești” pe zi din cea mai scumpă cafea din lume. „Am considerat că Dubai este locul ideal pentru această investiție”, a asigurat antreprenorul, care timp de șapte ani a administrat o cafenea în Turcia, țara sa natală. Emiratul din Golf deținea deja un record Guinness pentru cea mai scumpă ceașcă de cafea, oferită într-un alt local, Roasters, pentru 2.500 de dirhami (aproximativ 680 de dolari).

De ce costă 1.000 de dolari o ceașcă de cafea?

Dar ce are această cafea pentru a costa 1.000 de dolari o singură ceașcă? Serkan Sagsöz povestește că a plătit cel mai mare preț oferit vreodată pentru o cafea la o licitație în Panama. Conform comunicatului, 20 de kilograme din aceste boabe s-au vândut pentru aproximativ 2,2 milioane de dirhami, adică 604.000 de dolari. Antreprenorul afirmă că „licitația a durat 13 ore și s-au prezentat 549 de oferte, în principal din partea unor companii asiatice”.

Cafeaua, numită „Nido 7 Geisha”, provine din plantațiile Hacienda La Esmeralda, situate lângă vulcanul Barú, cel mai înalt punct din Panama. Aceasta a obținut un punctaj de 98 din 100, o evaluare record în cadrul concursului Best of Panama.

Exclusivitate și arome delicate

Cei de la cafeneaua Julith afirmă că au primit numeroase solicitări de la cumpărători asiatici și iubitori de cafea din Emiratele Arabe Unite, printre care se numără și colecționari de boabe de cafea. Însă, cu excepția unei mici cantități rezervate familiei domnitoare din Dubai, compania nu dorește să își împartă „comoara” pe care o servește pentru 3.600 de dirhami (aproximativ 980 de dolari).

Potrivit celebrului barista, cafeaua are note florale și fructate care amintesc de ceai. „Există note florale albe, precum iasomia, arome citrice de portocală și bergamotă și o tentă de caisă și piersică”, adaugă acesta, menționând că „este ca mierea, delicată și dulce”. În plus, boabele prețioase au fost supuse unei filtrări exclusive, realizate după o metodă care garantează o extracție optimă a aromelor.

În plus, degustarea devine o experiență autentică, ce are loc într-o sală specială sau în intimitatea unui spațiu privat, unde consumatorul va primi o descriere detaliată a artei de a bea o cafea atât de scumpă.