Aproape 40% dintre cazurile de cancer înregistrate la nivel global în 2022 au fost asociate unor cauze prevenibile, potrivit unei analize globale publicate marţi în revista Nature Medicine, informează DPA.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Studiul, realizat de Isabelle Soerjomataram de la Agenţia internaţională pentru cercetare în domeniul cancerului (IARC) din Lyon, a ajuns la concluzia că tutunul, alcoolul şi infecţiile sunt cei mai des întâlniţi factori de risc.

Analiza a estimat că circa 30% dintre cancerele diagnosticate la femeie şi 45% dintre cele diagnosticate la bărbaţi puteau fi evitate. Per ansamblu, dintre cele 18,7 milioane de noi cancere înregistrate la nivel global în 2022, circa 7 milioane puteau fi prevenite, echivalentul a 38% din total.

Cazurile noi de cancer și cauzele lor

Cercetătorii au folosit date la nivel global pentru a corela cazurile noi de cancer cu factorii de risc care au o relaţie cauzală dovedită cu această boală. Studiul a inclus riscuri comportamentale cum ar fi fumatul, dar şi expunerea la factori de mediu şi profesionali.

Tiparele de risc variază în funcţie de regiune şi de sex. În Africa Subsahariană, 38% dintre cazurile de cancer în rândul femeilor puteai fi evitate, în comparaţie cu circa 25% în Africa de Nord şi Asia de Vest. În aceste regiuni, infecţiile au fost principala cauză prevenibilă. În Europa, Statele Unite, Canada şi Australia, tutunul a fost desemnat factorul de risc dominant.

André Ilbawi, coautor al studiului, care lucrează în cadrul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), a spus că studiul oferă prima imagine globală a proporţiei cazurilor de cancer cauzate de factori care pot fi evitaţi. Acesta a subliniat că înţelegerea tiparelor regionale poate ajuta guvernele şi indivizii să ia măsuri specifice în scopul reducerii riscului de cancer.

Potrivit lui Soerjomataram, abordarea cauzelor prevenibile este una dintre cele mai eficiente modalităţi de a reduce povara în creştere a cancerului la nivel global, care, potrivit OMS, ar putea creşte cu 50% până în 2040 dacă tendinţa actuală se menţine.

Alimentele ultraprocesate cresc riscul de cancer

Potrivit unui studiu publicat în Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, o revistă a Asociaţiei americane pentru cercetare în domeniul cancerului, persoanele diagnosticate cu cancer şi care consumă o cantitate mare de alimente ultra-procesate (AUP) au un risc de deces din această cauză cu aproape 60% mai mare, informează DPA şi PA Media, transmite Agerpres.

Printre alimentele ultra-procesate se numără îngheţata, carnea procesată, chipsurile, pâinea produsă în serie, unele cereale pentru mic dejun, biscuiţii, semipreparetele şi băuturile acidulate.

Studiul, realizat în perioada 2005-2022, a inclus 24.325 de persoane cu vârste de peste 35 de ani la începutul studiului şi care locuiau în regiunea Molise din sudul Italiei.

Alimentele AUP conţin deseori niveluri ridicate de grăsimi saturate, sare, zahăr şi aditivi, care, potrivit experţilor, lasă mai puţin loc în dietele oamenilor pentru alimentele cu mai mulţi nutrienţi.