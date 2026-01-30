Aproape 900 de litri de alcool au fost descoperiţi de poliţiştii hunedoreni în maşina şi la locuinţa unui bărbat din judeţul Caraş-Severin, pe numele suspectului fiind deschis un dosar penal pentru că a deţinut produse accizabile în afara antrepozitului fiscal şi peste limita stabilită de lege, a informat, vineri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Hunedoara, transmite Agerpres.

Iniţial, în urma unui control în trafic pe drumul naţional DN 66A, în localitatea Strei, din judeţul Hunedoara, în maşina suspectului au fost găsiţi 270 de litri de alcool, în 41 de recipiente din plastic.

Ulterior, la domiciliul bărbatului a mai fost descoperită o cantitate de 613 litri de alcool, deţinută, de asemenea, în afara antrepozitului fiscal.

“În total, poliţiştii au indisponibilizat 883 de litri de lichid incolor cu iz puternic de etanol, iar cercetările continuă sub coordonarea unităţii de Parchet competente, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a fost comisă fapta”, precizează IPJ Hunedoara.

În cauză, poliţiştii au întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii privind deţinerea sau comercializarea produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător, peste limita prevăzută de lege, a mai adăugat sursa citată.