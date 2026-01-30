Doar cinci minute de exerciții fizice suplimentare pe zi pot reduce semnificativ riscul de deces prematur, arată un studiu amplu publicat în revista medicală The Lancet, citat de Mediafax.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

O echipă de cercetători condusă de Școala Norvegiană de Științe Sportive a analizat nivelul de activitate al peste 130.000 de persoane. A demonstrat că schimbări minime în rutina zilnică pot avea efecte majore asupra speranței de viață.

Studiul arată că doar 5 minute de exerciții fizice pe zi – moderate sau intense – sau o reducere de 30 de minute a timpului petrecut în poziție șezând pot duce la o îmbunătățire semnificativă a speranței de viață.

Cercetarea este o veste deosebit de bună pentru persoanele în prezent mai puțin active. Cercetătorii au analizat două grupuri principale: cei 20% dintre cei mai puțin activi și restul populației, cu excepția celor mai activi.

Rezultatele arată că cei care stau cel mai mult au cele mai mari șanse de a prelungi viața dacă fac schimbări în comportament.

Conform modelelor statistice, adăugarea a 5 minute de activitate fizică moderată până la intensă pe zi ar putea preveni aproape 6% din decesele din grupul cel mai puțin activ. Această rată ar putea ajunge la 10% în populația generală.

Reducerea stilului de viață sedentar este la fel de esențială. Petrecerea a doar 30 de minute mai puțin pe zi stând jos este deja un pas semnificativ către menținerea unei sănătăți bune.

Daniel Bailey, cercetător la Universitatea Brunel din Londra, care a analizat rezultatele în calitate de expert independent, a subliniat: „Mesajul pe care vrem să îl transmitem este că fiecare mișcare contează”.

Deși Organizația Mondială a Sănătății continuă să recomande 150 de minute de activitate fizică moderată până la intensă pe săptămână, orice creștere a activității fizice este un bun punct de plecare.

Nu trebuie să alergați imediat un maraton – o plimbare regulată, o scurtă plimbare cu bicicleta sau orice activitate care nu implică statul jos va avea un efect pozitiv.

Deși cercetarea este de natură observațională – se bazează pe estimări statistice și nu pe decenii de urmărire – rezultatele sunt demne de remarcat datorită cantității mari de date implicate.