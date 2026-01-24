O brânza extrem de populară în Franța se află în mijlocul unui scandal, fiind acuzată că ar fi dăunătoare pentru mediu

Brânza comté, una dintre cele mai iubite specialități gastronomice ale Franței, se află în centrul unei controverse aprinse. Deși este un simbol al tradiției, al calității și al mândriei naționale franceze, succesul său tot mai mare ridică întrebări serioase legate de impactul asupra mediului, notează France 24.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Comté este cea mai consumată brânză franceză cu Denumire de Origine Protejată (AOP), ceea ce înseamnă că poate fi produsă exclusiv într-o zonă bine delimitată: platoul muntos Jura, din estul Franței. Tocmai această limitare geografică, combinată cu o cerere în continuă creștere, a dus la presiuni ecologice tot mai vizibile.

O brânză extrem de populară

În 2022, aproximativ 1,6 milioane de roți de comté au fost vândute. Consumul nu este ridicat doar în Franța, ci și în străinătate: comté este cea mai exportată brânză franceză, ajungând în țări precum Belgia, Germania, Statele Unite, Regatul Unit sau Japonia.

Această popularitate a fost alimentată și de campanii intense de promovare internațională, derulate în ultimul deceniu. Însă exact acest succes este considerat de unii experți drept principala problemă.

Critici din partea activiștilor de mediu

Militantul ecologist francez Pierre Rigaux atrage atenția asupra efectelor negative ale producției de comté asupra solului și apelor. Potrivit acestuia, principala sursă de poluare este creșterea intensivă a vacilor Montbéliard, rasa utilizată pentru producerea laptelui necesar fabricării brânzei.

Aceste vaci sunt crescute în principal în departamentele Doubs, Jura și Ain. Excrementele lor, alături de alte practici agricole asociate, duc la acumularea de fosfor și azot în sol, substanțe care ajung rapid în cursurile de apă. Consecințele? Proliferarea algelor, moartea peștilor, scăderea biodiversității, acvatice spun specialiștii în mediu.

Probleme cu apele uzate și sancțiuni

Între 2019 și 2020, în apropierea unor ferme lactate din regiune au fost raportate ape tulburi, spumă albă, mirosuri de canalizare și pești morți. Investigațiile au arătat defecțiuni majore în sistemele de tratare a apelor uzate.

În urma anchetelor realizate de autoritățile de mediu din Besançon, doi producători de brânză au fost amendați sever în 2022. Stațiile de epurare insuficiente deversau ape netratate în soluri extrem de permeabile, cu „consecințe catastrofale pentru mediu”, potrivit procurorului Étienne Manteaux.

Ca răspuns, autoritățile au lansat un amplu „plan al brânzei”, prin care 14 din cele 96 de brânzetării din departamentul Doubs au fost obligate să-și modernizeze instalațiile. Până în 2024, aproape toate îndeplineau standardele impuse.

Reacția fermierilor și a politicienilor

Fermierii și producătorii de comté resping ideea că industria ar fi, în ansamblu, dăunătoare mediului. Alain Mathieu, președintele comitetului interprofesional pentru gestionarea comté, susține că nu este corect ca pentru câteva „cazuri izolate de neglijență” să fie discreditat un întreg sector.

Declarațiile activiștilor au declanșat o reacție puternică pe rețelele sociale, sub hashtagul #TouchePasAuComté („Nu vă atingeți de comté”). Mai mulți politicieni, inclusiv ministra agriculturii Annie Genevard, au sărit în apărarea producătorilor acestor brânzeturi.

„Comté este mult mai mult decât o brânză. Este expresia pământului nostru, a tradiției și a mândriei franceze”, a scris aceasta.

Există și beneficii ecologice

Paradoxal, producția de comté are și avantaje pentru mediu. Conform WWF Franța, regulile AOP protejează pajiștile naturale, care acționează ca rezervoare de carbon și susțin biodiversitatea.

Vacile Montbéliard pasc pe pajiști, reducând semnificativ utilizarea pesticidelor. De fapt, pajiștile necesită de până la 12 ori mai puține tratamente chimice decât terenurile agricole intensive.

Care este problema?

Potrivit WWF, problema nu este existența comté, ci creșterea excesivă a producției. În ultimii 30 de ani, producția anuală a crescut de la 30.000 de tone în 1991 la peste 70.000 de tone.

Mai multe vaci înseamnă:

mai mult metan,

mai mult gunoi de grajd,

mai mult azot care ajunge în ape.

Platoul Jura este un teritoriu calcaros și foarte poros, ceea ce face ca poluanții să se infiltreze extrem de rapid în râuri. Rezultatul este degradarea severă a ecosistemelor acvatice și dispariția unor specii de pești, inclusiv păstrăvul.

O problemă globală și o soluție simplă

Criticii spun că există o supraproducție de lapte, alimentată de cererea globală. Râurile din regiune pur și simplu nu pot face față unui asemenea nivel de poluare.

În final, controversa legată de comté reflectă o dilemă mai largă: echilibrul dintre economie, tradiție și protecția mediului. Consumatorii joacă un rol esențial.

După cum spune Jean Burkard de la WWF: „Comté este un produs excelent, iar impactul său poate rămâne limitat… atâta timp cât dăm dovadă de puțină moderație.”