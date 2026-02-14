Legumele rămân printre cele mai subestimate alimente din dieta zilnică, deși sunt esențiale pentru sațietate, echilibru metabolic și controlul greutății. Nutriționistul Tania Fântână explică de ce „a iubi” legumele nu este un moft, ci o strategie practică pentru un stil de viață sustenabil.

„Legumele nu sunt pedeapsa din farfurie, ci cel mai mare aliat atunci când vrei să mănânci suficient, echilibrat și fără stres”, afirmă Tania Fântână.

Principala lor forță stă în conținutul de fibre. Acestea cresc sațietatea, încetinesc digestia și stabilizează glicemia. O masă bogată în legume mărește volumul farfuriei fără a aduce un aport caloric ridicat, ceea ce face diferența între o dietă temporară și un stil alimentar pe termen lung.

Pentru persoanele care încearcă să slăbească, senzația de „prea puțin” în farfurie este una dintre cele mai mari frustrări. Legumele permit porții generoase, controlând în același timp aportul caloric. Vizual, farfuria este plină, iar senzația de restricție scade.

Un alt avantaj este timpul scurt de preparare. Salatele crude se pregătesc în câteva minute, legumele sotate sunt gata rapid, iar cele la cuptor necesită intervenție minimă. În plus, multe pot fi consumate crude, lucru care nu este posibil în cazul cărnii sau ouălor.

Consumul zilnic de legume contribuie și la un tranzit intestinal mai bun. Fibrele susțin flora intestinală, reglează tranzitul și reduc balonarea pe termen lung. Un intestin echilibrat este asociat cu inflamație redusă și un metabolism mai eficient.

Adăugarea legumelor într-o masă scade indicele glicemic al acesteia. Absorbția carbohidraților este mai lentă, vârfurile glicemice sunt reduse, iar secreția de insulină este mai bine controlată. În acest context, un desert mic la finalul mesei poate fi integrat fără dezechilibre majore.

Pentru a evita monotonia, varietatea sezonieră este esențială: iarna domină varza și rădăcinoasele, primăvara verdețurile și ridichile, vara roșiile și dovleceii, iar toamna dovleacul și conopida. Gustul se educă prin expunere repetată, iar preferințele se construiesc pornind de la texturi și combinații care plac, alături de grăsimi de calitate și condimente.

„Să iubești legumele nu înseamnă să le pui pe un piedestal, ci să le vezi ca pe un instrument care îți face viața mai ușoară”, subliniază nutriționistul.