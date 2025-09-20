Nutriționist, despre cel mai bun mic dejun pentru copii: „Dacă îi dai un bol de cereale dimineața, la prânz o să facă hipoglicemie”/ Iată ce ar trebui sa mănânce cei mici dimineața, înainte de a merge la școală

Începutul zilei este esențial pentru randamentul fizic și mental al celor mici. Totuși, multe familii cad încă în capcana micului dejun rapid și plin de zahăr, crezând că un bol de cereale este suficient pentru ca cei mici să aibă energie la școală. Nutriționistul Pablo Ojeda, a abordat acest subiect oferind recomandări clare despre cum ar trebui să arate micul dejun al copiilor și ce greșeli ar trebui evitate. Potrivit specialistului, cheia este să le oferim micuri dejunuri care să asigure sațietate și stabilitate energetică, relatează ABC.

Impactul unui mic dejun cu zahăr asupra copiilor

Ojeda explică simplu: „Dacă îi dai unui copil un bol de cereale cu zahăr dimineața, pe la jumătatea dimineții va suferi o scădere a glicemiei”. Această hipoglicemie reactivă provoacă oboseală, senzație bruscă de foame și nevoia de a recurge la alimente nesănătoase pentru a-și recăpăta energie. Cu alte cuvinte, ceea ce pare un mic dejun rapid și practic, în realitate poate afecta negativ concentrarea și comportamentul la școală.

Cheia, potrivit specialistului, este să le oferim un mic dejun care să le asigure sațietate și stabilitate energetică. În loc de o „explozie” de zahăr cu absorbție rapidă, organismul copiilor are nevoie de nutrienți care se eliberează treptat și le permit să rămână activi și concentrați până la prânz.

Ce mic dejun recomandă nutriționistul

Nutriționistul propune variante mai complete și echilibrate, departe de produsele ultraprocesate care domină de obicei mesele copiilor. Printre recomandările sale se numără:

Un sandviș sănătos: de preferat cu pâine integrală și toppinguri bogate în proteine, precum curcan, ton, brânză proaspătă sau chiar puțină omletă.

Fructe proaspete: sursă de fibre, vitamine și zaharuri naturale cu absorbție mai lentă.

Fructe oleaginoase (nuci, migdale, fistic, alune caju, alune de pădure): întotdeauna în varianta lor naturală, fără sare adăugată.

Lactate de calitate: iaurt natural, lapte sau chefir, care aduc calciu și proteine necesare dezvoltării copiilor.

Aceste opțiuni nu doar că oferă mai multă sațietate, dar sprijină și memoria, concentrarea și dezvoltarea cognitivă corectă. Ojeda subliniază că „părinții nu trebuie să se teamă să includă grăsimi sănătoase în alimentația copiilor, pentru că acestea sunt esențiale pentru creier”.

Brainfood: alimentația care hrănește creierul

Expertul a vorbit și despre un concept esențial: brainfood sau alimentația sănătoasă pentru creier. Este un mod de a mânca orientat spre îmbunătățirea performanței cognitive și a dezvoltării intelectuale a copiilor. Alimente precum avocado, nucile sau peștele gras sunt adevărați aliați ai memoriei și concentrării – abilități indispensabile în perioada școlară.

„Ceea ce mănâncă copiii azi se va reflecta în dezvoltarea lor de mâine”, subliniază Ojeda. O bază nutrițională bună în copilărie nu doar previne obezitatea sau diabetul, ci și construiește obiceiuri sănătoase de durată.

Obezitatea infantilă, o problemă urgentă

Nutriționistul a amintit și că obezitatea infantilă rămâne o problemă de mare amploare în majoritatea țărilor dezvoltate. Revenirea la școală este o ocazie ideală pentru a stabili o rutină mai sănătoasă, pentru a-i învăța pe copii să mănânce conștient și chiar pentru a-i implica în bucătărie. El a citat un exemplu din Japonia, unde implicarea copiilor în pregătirea meselor a dus la scăderea semnificativă a ratei obezității.

Pentru Ojeda, micul dejun al copiilor trebuie să fie complet, echilibrat și nutritiv – nu doar rapid și plin de zahăr. „Un sandviș, o bucată de fruct și un pumn de nuci sunt mai benefice decât un bol de cereale procesate”. În plus, includerea grăsimilor sănătoase și a lactatelor de calitate îmbunătățește învățarea și memoria, sprijinind în același timp o creștere armonioasă.