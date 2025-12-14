Numărul produselor de protecţie a plantelor comercializate a crescut anul trecut cu 8,2% (INS)

Numărul produselor de protecţie a plantelor comercializate în 2024 a crescut cu 8,2% la nivel naţional, comparativ cu anul anterior, fiind comercializate 933 de astfel de produse, conform unei cercetări realizate de Institutul Naţional de Statistică, transmite Agerpres.

Potrivit sursei citate, pe regiuni de dezvoltare numărul produselor de protecţie a plantelor a crescut în Sud-Vest Oltenia (+13,2%), Sud-Est (+9,3%), Nord-Est (+8,9%), Nord-Vest (+6,3%), Sud-Muntenia (+5,8%), Centru (+4,4%) şi a scăzut în Regiunea Vest (-5,2%) şi Bucureşti Ilfov (-0,6%).

Produsele de protecţie a plantelor se comercializează atât sub formă solidă (kg), cât şi sub formă lichidă (litri). În 2024, cantitatea de produse de protecţie a plantelor vândută a fost mai mică cu 2,3%, faţă de anul anterior, la produsele vândute sub formă lichidă şi mai mare cu 8,4% la cele vândute sub formă solidă.

Cantitatea de fungicide vândută sub formă solidă, în anul 2024, a scăzut faţă de anul anterior cu 11,3%. Cele mai mari cantităţi de fungicide sub formă solidă s-au vândut în Regiunile de dezvoltare Centru ( 26,1%), Sud-Muntenia (20,8%), Vest (14,1%) şi Bucureşti-Ilfov (7,7%).

La produsele comercializate sub formă lichidă cantitatea de fungicide a scăzut cu 9,4% faţă de 2023. Pe regiuni de dezvoltare, Regiunea Sud-Muntenia ocupă primul loc (37,8%), urmată de Regiunile Centru (14,1%), Sud Est (13,8%) şi Vest (12,0%).

Pe de altă parte, cantitatea de insecticide vândută sub formă solidă, în anul 2024, a crescut cu 9,2%, comparativ cu 2023. Regiunile Centru (40,4%), Sud-Est (13,2%), Vest (11,9%) şi Nord Vest (9,1%), au deţinut cele mai mari ponderi.

Şi cantitatea de insecticide vândută sub formă lichidă a crescut, cu 19,5%. Pe regiuni de dezvoltare, cele mai mari cantităţi s-au vândut în Regiunile de dezvoltare Sud-Muntenia (30,3%), Centru (25,4%), Vest (14,0%) şi Sud-Est (8,6%).

De asemenea, cantitatea de erbicide vândută în stare solidă, în anul 2024 a crescut cu 82,6% faţă de anul 2023. Regiunea Sud-Muntenia a consemnat 35,2% din cantitatea vândută, urmată de Regiunile Vest (16,4%) şi Sud-Est (13,8%).

Cantitatea de erbicide vândută sub formă lichidă a scăzut cu 3,5% faţă de anul anterior. Regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia (24,0%) a avut ponderea cea mai mare, urmată de Regiunile Vest (22,6%) şi Centru (15,1%).

La acestea s-au adăugat şi “alte produse de protecţie a plantelor”, categorie ce cuprinde: moluscocide, produse de reglare a creşterii plantelor (regulatori de creştere), alte produse de protecţie a plantelor (uleiuri minerale, uleiuri vegetale, produse de sterilizare a solului, nematocide, rodenticide, dezinfectanţi ai solului, repelenţi etc). Cantitatea de astfel de produse vândută a crescut cu 39,2% la cele vândute sub formă lichidă şi cu 12,7% la cele sub formă solidă. Regiunea de dezvoltare Centru (39,0%), Vest (14,1%) şi Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia (12,9%), au deţinut cele mai mari ponderi la produsele comercializate sub formă solidă. La produsele sub formă lichidă, Regiunea de dezvoltare Centru (47,6%) a avut ponderea cea mai mare, urmată de Regiunea Vest (17,6%) şi Regiunea Sud-Muntenia (13,3%).