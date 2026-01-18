Nucșoara și macisul sunt două condimente cunoscute, dar adesea confundate. Ambele provin din același arbore, Myristica fragrans, însă sunt obținute din părți diferite ale fructului. Nucșoara este sămânța, în timp ce macisul reprezintă învelișul roșiatic al acesteia. Deși au arome asemănătoare, macisul este mai delicat și ușor mai dulce, fiind comparat adesea cu diferența dintre maghiran și oregano, notează healthshots.com.

În medicina tradițională, ambele sunt apreciate pentru proprietățile lor terapeutice. Studiile și practicile ayurvedice indică beneficii digestive, antiinflamatoare și calmante, dar atrag atenția și asupra riscurilor atunci când sunt consumate în exces.

Ce beneficii are macisul

Macisul, cunoscut și sub denumirea de javitri, este folosit frecvent în Ayurveda. „Macisul, derivat din învelișul exterior al semințelor de nucșoară, oferă mai multe beneficii potențiale pentru sănătate”, explică Chanchal Sharma. Printre efectele atribuite macisului se numără susținerea digestiei. Acesta poate calma durerile de stomac, indigestia, balonarea și gazele. Este considerat benefic și pentru femeile care se confruntă cu dezechilibre hormonale sau cicluri menstruale neregulate.

Datorită proprietăților antioxidante și antibacteriene, macisul contribuie la întărirea sistemului imunitar. Este folosit și pentru reducerea inflamațiilor, fiind util în cazuri de dureri persistente sau umflături. Un alt efect apreciat este cel calmant. Consumul moderat de macis poate reduce stresul și îmbunătăți calitatea somnului.

Macisul este considerat „cald” în Ayurveda

În medicina ayurvedică, macisul este clasificat ca un condiment cu efect încălzitor. Este recomandat persoanelor cu probleme asociate excesului de mucus sau dezechilibrului de tip vata. Este utilizat tradițional pentru greață, vărsături, diaree, dureri abdominale și balonare.

Există și riscuri. Consumul excesiv poate duce la creșterea temperaturii corporale, senzație de arsură gastrică și amețeli. În cazul femeilor însărcinate, utilizarea necontrolată poate fi periculoasă. Specialiștii recomandă prudență și consult medical înainte de utilizare frecventă.

Macisul și controlul greutății

Macisul nu determină direct pierderea în greutate. Totuși, poate sprijini metabolismul și digestia. Prin eliminarea toxinelor și ameliorarea problemelor digestive, poate contribui indirect la menținerea unei greutăți sănătoase.

Beneficiile nucșoarei

Nucșoara, cunoscută și ca jaiphal, este la rândul ei apreciată pentru efectele sale terapeutice. Ea stimulează digestia și poate reduce balonarea și disconfortul abdominal. Conține compuși cu proprietăți antiinflamatoare, utili în afecțiuni precum artrita.

Este bogată în antioxidanți, care protejează celulele împotriva stresului oxidativ. „Nucșoara are un efect calmant și poate îmbunătăți calitatea somnului”, spune Dr. Chanchal Sharma. De aceea, este folosită tradițional în cazuri de insomnie.

Nucșoara este utilizată și pentru calmarea durerilor, având proprietăți analgezice. În plus, poate avea un efect ușor de îmbunătățire a stării de spirit și este cunoscută pentru beneficiile sale asupra sănătății orale, datorită efectului antibacterian.

Și nucșoara este considerată un condiment cu efect încălzitor. În Ayurveda, acest lucru înseamnă că stimulează digestia și circulația, mai ales în sezonul rece. Specialiștii atrag însă atenția că moderația este esențială, deoarece excesul poate provoca reacții adverse.

Efecte adverse ale nucșoarei

Consumată în cantități mari, nucșoara poate deveni toxică. Substanța numită miristicină poate provoca greață, amețeli, halucinații și alte reacții severe. Nucșoara poate interacționa și cu anumite medicamente. De aceea, este recomandat ca persoanele cu afecțiuni sau femeile însărcinate să consulte un specialist înainte de utilizare.

Nucșoara și greutatea corporală

La fel ca macisul, nucșoara nu produce slăbire directă. Ea poate însă sprijini metabolismul și sănătatea digestivă. Eliminarea toxinelor și reducerea disconfortului abdominal pot susține un stil de viață echilibrat. Integrarea sa într-o dietă variată poate încuraja obiceiuri alimentare mai sănătoase.

Câtă nucșoară este sigur să consumăm

Potrivit recomandărilor ayurvedice, doza zilnică sigură este de aproximativ 100–250 de miligrame, mai ales în perioadele cu temperaturi ridicate. „Cantitățile prea mari pot provoca amețeli, greață și vărsături”, avertizează Dr. Sharma.

Pentru reducerea stresului, un vârf de nucșoară adăugat în lapte călduț, consumat seara, este o practică tradițională. Persoanele cu insomnie sau stare de slăbiciune pot apela la aceeași combinație.

Macisul este recomandat persoanelor cu probleme digestive, de multe ori asociat cu miere. Ambele condimente pot fi folosite și ca mirodenii în mâncare, în cantități mici, sau incluse în decocturi ayurvedice.

Concluzia specialiștilor este că nucșoara și macisul pot aduce beneficii reale, dar doar atunci când sunt folosite cu măsură. În cazul acestor condimente, diferența dintre leac și risc ține de dozaj.