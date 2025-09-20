Nu știi ce să mai gătești? G4Food îți propune un meniu pentru întreaga săptămână 22-28 septembrie

Când nu știi ce să gătești și cum ți-ai putea face viața mai ușoară ca să nu stai în fiecare zi în bucătărie, suntem aici să te ajutăm. Soluția este să-ți pregătești mâncarea pe câteva zile sau să gândești un meniu pentru întreaga săptămână. Este ceea ce se numește batch cooking.
Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food:
- articolul continuă mai jos -
Nu știi ce să gătești?
Mai jos aveți meniul pe care vi-l propunem pentru săptămâna 22-28 septembrie.
Lista de cumpărături pentru meniul întregii săptămâni
Fructe de sezon: struguri, prune, smochine, mere, pere
Fructe de import
Fructe uscate: nuci, alune, migdale, fistic, stafide, semințe, curmale, smochine.
Legume proaspete: salată verde, castraveți, mărar, pătrunjel, roșii, avocado, ceapă, ceapă verde, morcovi, rădăcină de țelină, păstârnac, ardei, ridichi, dovlecei, dovleac, ciuperci, vinete, sparanghel, broccoli, castraveți, conopidă, fenicul, mazăre, fasole verde, porumb, busuioc, rucola, valeriană.
Cartofi, cartofi dulci
Legume conservate: bulion, suc de roșii, năut
Ton în conservă, somon
Ulei de măsline extravirgin și ulei de floarea soarelui
Carne de pui, porc
Lapte, lapte vegetal, iaurt grecesc, brânză, unt, parmezan, mozzarella
Pâine toast, fulgi de ovăz
Paste, orez
Ouă
Măsline
Condimente, sare, piper.
Rețetele se găsesc pe g4food.ro.