Nu știi ce să mai gătești? G4Food îți propune un meniu pentru întreaga săptămână 22-28 septembrie

Când nu știi ce să gătești și cum ți-ai putea face viața mai ușoară ca să nu stai în fiecare zi în bucătărie, suntem aici să te ajutăm. Soluția este să-ți pregătești mâncarea pe câteva zile sau să gândești un meniu pentru întreaga săptămână. Este ceea ce se numește batch cooking.

Nu știi ce să gătești?

Mai jos aveți meniul pe care vi-l propunem pentru săptămâna 22-28 septembrie.

Ne putem bucura de un meniu variat cu multe legume, fructe, paste, carne și pește. Dacă simțiți nevoia unei gustări pe parcursul zilei, există opțiuni sănătoase precum o mână de nuci, alune, migdale sau fistic, câteva măsline, bastonașe de morcov cu puțin hummus, o bucățică de brânză. Dacă ne vom adapta mai mult stilul de alimentație către dieta mediteraneeană vom constata o îmbunătățire și a energiei și sănătății personale.

Lista de cumpărături pentru meniul întregii săptămâni

Fructe de sezon: struguri, prune, smochine, mere, pere

Fructe de import

Fructe uscate: nuci, alune, migdale, fistic, stafide, semințe, curmale, smochine.

Legume proaspete: salată verde, castraveți, mărar, pătrunjel, roșii, avocado, ceapă, ceapă verde, morcovi, rădăcină de țelină, păstârnac, ardei, ridichi, dovlecei, dovleac, ciuperci, vinete, sparanghel, broccoli, castraveți, conopidă, fenicul, mazăre, fasole verde, porumb, busuioc, rucola, valeriană.

Cartofi, cartofi dulci

Legume conservate: bulion, suc de roșii, năut

Ton în conservă, somon

Ulei de măsline extravirgin și ulei de floarea soarelui

Carne de pui, porc

Lapte, lapte vegetal, iaurt grecesc, brânză, unt, parmezan, mozzarella

Pâine toast, fulgi de ovăz

Paste, orez

Ouă

Măsline

Condimente, sare, piper.

Rețetele se găsesc pe g4food.ro.