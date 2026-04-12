Pacienții internați la Spitalul de Pneumoftiziologie din Sibiu au avut parte, duminică, de un meniu festiv de Paște, conceput de echipa de dietetică pentru a aduce atmosfera sărbătorilor mai aproape de ei, în condiții sigure și conforme cu recomandările medicale, transmite MEDIAFAX.

Reprezentanții unității medicale au precizat că meniul a fost gândit astfel încât să păstreze specificul tradițional, dar să respecte în același timp restricțiile alimentare necesare în funcție de afecțiunile pacienților.

„Ne dorim ca, în această perioadă specială, pacienții noștri să simtă că nu sunt singuri și că, dincolo de actul medical, există grijă și atenție pentru starea lor de bine. Prin toate eforturile noastre, încercăm să le oferim nu doar tratament, ci și sprijin emoțional și un mediu cât mai apropiat de normalitate. Meniul festiv de Paști este o formă prin care aducem tradiția mai aproape de ei și le oferim un moment de bucurie și confort, contribuind astfel la o stare generală mai bună și la procesul de recuperare”, a declarat Cristian Roman, managerul spitalului.

Mic dejun cu preparate tradiționale

Ziua de Paște a început cu alimente specifice sărbătorii: ouă roșii, cașcaval, mușchi file, unt, pâine, ridichi și ceapă verde. Micul dejun a fost completat de cacao cu lapte și cozonac.

Pe parcursul zilei, pacienții au primit gustări ușoare, precum iaurt și banane, dar și dulciuri, inclusiv figurine de ciocolată.

Prânz și cină adaptate nevoilor nutriționale

La prânz, meniul a inclus supă de legume cu găluște și ruladă din pulpă de porc, preparată în stil drob, servită cu garnitură de spanac, adaptată cerințelor nutriționale.

Cina a fost alcătuită din șnițel din piept de pui, chifteluțe, legume proaspete – roșii, castraveți și măsline – alături de brânză și ceai cu lămâie.

„Meniul de Paști a fost conceput astfel încât să îmbine echilibrul nutrițional cu gustul plăcut, respectând totodată indicațiile medicale specifice fiecărui regim alimentar”, a declarat Simona Luca, asistent medical dietetică în cadrul spitalului.

Felicitări și asistență spirituală

Pe lângă masa festivă, pacienții au primit felicitări realizate manual de copii de la Centrele Școlare de Educație Incluzivă din Sibiu, Turnu Roșu, Mediaș și Dumbrăveni.

Cei care au dorit au beneficiat de asistență spirituală, având posibilitatea de spovedanie și împărtășanie înainte de Paști, dar și de meniuri de post. În perioada sărbătorilor, pacienții pot participa la slujbele religioase organizate în biserica din incinta spitalului.

În dimineața zilei de Paște, aceștia au primit și pachete cu anafură și vin sfințite.