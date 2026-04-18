Săptămânile de după Paște. Pregătim un meniu pentru întreaga săptămână, mai dietetic, mai ușor, să ne revenim după atâtea ouă, miel și cozonac.

Punem verdețuri, legume, fructe din belșug, să ajutăm digestia. Și desigur putem să ne organizăm foarte bine și să facem batch cooking.

Iată ce vă propunem pentru meniul acestei săptămâni.

Luni 20 aprilie

Pentru micul dejun, lăsăm de cu o seară înainte la înmuiat ovăz în lapte, de vacă sau vegetal. Dimineață punem doar fructe și nuci, puțină miere sau sirop de arțar și micul dejun e gata.

La prânz avem o supă de pui cu găluște și câtiva morcovi fierți.

La cină, halumi cu roșii și ardei, totul pus pe grătar, împreună cu o felie de pâine integrală.

Marți 21 aprilie

La micul dejun bem un kefir și ne facem un sandwich cu șuncă și avocado.

La prânz punem în câțiva tacos resturi de friptură (sau facem un piept de pui la grătar), roșii, ceapă, boabe de porumb, sos de iaurt și puțin kechup.

Seara, un pește la grătar cu sparanghel sau broccoli.

Miercuri 22 aprilie

Facem o budincă din chia și lapte vegetal, plus câteva căpșuni și stafide.

Pentru prânz ne-ar prinde bine o ciorbă de verdețuri și legume. Cu lobodă, ștevie, urzici, leurdă, năsturel, orice frunze proaspete de primăvară vă plac și găsiți. Ciorbă detox.

Și pe seară o salată cu fasole boabe, ceapă verde, câteva felii de ardei copt.

- articolul continuă mai jos -

Joi 23 aprilie

La micul dejun, o gustare fit cu ovăz, semințe, câteva fructe.

La masa de prânz o porție de shephard pie, plăcinta păstorului, cu cărniță, legume și piure deasupra.

Iar seara un hummus cu bețișoare de legume și o pungă de nachos (am glumit, ronțăiți doar câțiva).

Vineri 24 aprilie

Pentru micul dejun un sandwich cu o felie de somon afumat sau ton din conservă și câteva bucățele de ardei.

La prânz facem pui pane cu salată de castraveți proaspeți.

Iar pe seară, paste mac and cheese. Dacă aveți friteauză merg făcute și așa.

Sâmbătă 25 aprilie

Dimineață începem cu o omletă și o salată de roșii.

La prânz bagăm un pește la cuptor, alături de cartofi noi și altă salată, verde.

Iar seara, facem o tocăniță cu ciuperci pleurotus.

Duminică 26 aprilie