Uleiul de măsline este unul dintre cele mai emblematice produse ale dietei mediteraneene și un ingredient din ce în ce mai folosit in bucătăria românească și europeană. Considerat mult timp un simbol al sănătății, longevității și echilibrului alimentar, uleiul de măsline este adesea perceput ca fiind automat benefic doar pentru că poartă această denumire pe etichetă. Însă realitatea din rafturile supermarketurilor este mult mai nuanțată.

Potrivit medicului și expertului în longevitate David Céspedes, nu tot ceea ce se vinde sub denumirea de „ulei de măsline” este cu adevărat sănătos. Într-un context în care prețurile au crescut semnificativ, iar consumatorii caută alternative mai accesibile, atenția la etichetă devine esențială, notează ABC.

Uleiul de măsline: un produs strategic pentru Spania și Europa

Spania este lider mondial în producția și exportul de ulei de măsline, iar consumul intern este pe măsură. În medie, fiecare spaniol consumă aproximativ 11 litri de ulei de măsline pe an, de două ori mai mult decât media europeană. În ultima campanie agricolă, piața internă a absorbit aproape 500.000 de tone, iar exporturile au depășit 900.000 de tone, generând o industrie evaluată la miliarde de euro.

Cu toate acestea, ultimii ani au adus o instabilitate majoră a prețurilor. Din cauza secetei, a costurilor energetice ridicate și a scăderii producției, prețul unui litru de ulei de măsline a crescut de la aproximativ 3 euro la aproape 9 euro în doar cinci ani. Chiar dacă în 2025 s-a înregistrat o ușoară scădere datorită unor recolte mai bune, uleiul rămâne cu 50–100% mai scump decât în urmă cu câțiva ani.

Această realitate a deschis ușa unor produse mai ieftine, dar și mai puțin valoroase din punct de vedere nutrițional.

De ce nu tot uleiul de măsline este la fel de sănătos

David Céspedes, un medic și specialist spaniol în probleme de longevitate, atrage atenția asupra unei confuzii frecvente: nu orice ulei care poartă pe etichetă denumirea „ulei de măsline” oferă aceleași beneficii pentru sănătate. Multe mărci folosesc ambalaje elegante, termeni precum „original”, „tradițional” sau imagini care evocă stilul de viață mediteranean, inducând ideea de produs natural și benefic.

Adevărul se află în lista ingredientelor, nu pe eticheta frumoasă de pe fața produsului.

Atunci când un produs este descris ca „ulei de măsline virgin rafinat amestecat cu ulei de măsline extravirgin”, consumatorul achiziționează, de fapt, un amestec în care componenta rafinată predomină. Uleiul rafinat este supus unor procese chimice și temperaturi ridicate care elimină mare parte din antioxidanți, polifenoli și compuși bioactivi, exact elementele care fac uleiul de măsline atât de valoros pentru sănătate.

Ce este, de fapt, uleiul de măsline extravirgin

Spre deosebire de uleiurile rafinate, uleiul de măsline extravirgin autentic este obținut exclusiv prin prima presare la rece, fără intervenții chimice. Acest proces permite păstrarea proprietăților organoleptice (gust, aromă, culoare), dar și a compușilor benefici pentru organism.

Printre avantajele sale demonstrate științific se numără:

protecția cardiovasculară, prin reducerea colesterolului LDL (rău) și creșterea HDL (bun);

efectele antiinflamatoare naturale, datorate oleocantalului;

susținerea sănătății creierului și reducerea riscului de boli neurodegenerative;

îmbunătățirea digestiei și a sănătății intestinale;

întărirea sistemului imunitar;

combaterea stresului oxidativ și a îmbătrânirii celulare.

Cum să alegi corect uleiul de măsline din supermarket

Pentru consumatorul obișnuit, alegerea corectă începe cu citirea atentă a etichetei. Specialiștii recomandă:

să alegi produse etichetate clar ca „ulei de măsline extravirgin”;

să eviți mențiuni precum „amestec”, „rafinat” sau „din uleiuri rafinate”;

să verifici metoda de extracție: presare la rece;

să acorzi atenție datei de recoltare și ambalajului (sticlele închise la culoare protejează uleiul de oxidare).

Într-o perioadă în care uleiul de măsline este mai scump ca niciodată, tentația de a cumpăra variante mai ieftine este mare. Însă, așa cum subliniază David Céspedes, nu tot „aurul lichid” este cu adevărat aur.

Investiția într-un ulei de măsline extravirgin de calitate nu este doar o alegere gastronomică, ci una de sănătate și longevitate. Iar primul pas pentru a face această alegere corectă este simplu: citește eticheta.