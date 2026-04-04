Furnicile ne invadează, de obicei, primăvara și vara și reușesc să strice rapid bucuria zilelor calde. Există multe soluții pentru a le ține la distanță, dar multe dintre ele vin la pachet cu substanțe chimice dure, deloc prietenoase cu mediul și nerecomandate în jurul copiilor sau al animalelor de companie.

Există însă și alternative ecologice, gratuite și la îndemână. Unele dintre ele provin chiar din bucătăria ta, mai exact, din coșul de gunoi. Zațul de cafea, pe care în mod obișuit îl aruncăm, poate deveni un aliat surprinzător în prevenirea infestării cu furnici.

Și nu e doar un mit. Cercetători de la University of Science Malaysia au analizat efectele diferitelor tipuri de cafea, precum Arabica, Liberica și Canephora, asupra mai multor specii de furnici, inclusiv furnici „fantomă”, furnici cu cap mare și furnici faraon.

Rezultatul: deși Arabica (cea mai comună cafea) s-a dovedit cea mai eficientă în a ucide furnicile, concluzia generală a fost alta, zațul funcționează mai bine ca repelent decât ca insecticid. Cu alte cuvinte, e mai eficient să previi decât să tratezi, chiar și o invazie de furnici.

- articolul continuă mai jos -

Cele mai bune rezultate apar dacă folosești zațul de cafea înainte să apară o infestare, nu după.

Zațul de cafea șterge harta furnicilor

Furnicile nu umblă haotic. Când găsesc hrană, lasă în urmă o „hartă” invizibilă de feromoni pe care restul coloniei o urmează. Zațul de cafea întrerupe acest traseu.

O simplă linie de zaț poate „șterge” traiectoria furnicilor. Dar există un detaliu important: trebuie să fie proaspăt. Pe măsură ce aroma se estompează, scade și eficiența.

Cum îl folosești corect

Poți pune zaț direct în zonele unde ai văzut furnici sau chiar pe mușuroaie, dar efectul cel mai bun apare când îl folosești preventiv.

Cel mai simplu:

– lasă zațul folosit să se răcească

– presară-l sub formă de barieră în jurul terasei

– sau în zonele unde ai mai avut probleme

În interior, soluția nu e la fel de practică, nu toată lumea vrea zaț împrăștiat prin bucătărie. Afară, însă, e ideal.

Atenție în grădină

Poți crea același tip de barieră și în grădină, dar trebuie să o faci cu mai multă atenție. Furnicile pot, de fapt, să ajute grădina să prospere, iar zațul de cafea conține atât azot, benefic pentru sol, dar doar în cantități moderate, cât și cofeină, care nu este prea prietenoasă cu plantele, potrivit TastingTable.

Folosește zațul cu moderație, doar în zonele unde ai avut probleme reale cu furnicile. Azotul din compoziție face ca zațul de cafea să fie și un bun absorbant de mirosuri neplăcute, util în spații precum garajul, unde, pe lângă asta, poate ține și furnicile la distanță.