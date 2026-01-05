Corteva Agriscience România începe acest an cu un nou country-leader. Numirea acestuia, deși așteptată, a fost făcută fără prea mare publicitate.

În toamna anului trecut, Corteva Agriscience România anunța că Jean Ionescu, conducătorul operațiunilor din România și Republica Moldova și-a manifestat intenția de a se retrage. Acesta se afla în fruntea reprezentanței din România a companiei încă de la înființarea sa, acum mai bine de un deceniu. Până atunci lucrase în managementul Pioneer România, predecesoarea Corteva.

Așadar, o nouă numire era așteptată cu sufletul la gură. Și a venit, dar nu cu pompă, așa cum era așteptată.

Printr-o notă internă, angajații Corteva Agriscience au fost anunțați că noul contry-manager pentru România și Moldova este Sergii Kharin. Pentru mulți, a fost o surpriză totală.

Conform paginii oficiale a Corteva România, „Sergii face parte din companie de 15 ani, timp în care a ocupat diverse poziții de conducere în Europa Centrală și de Est. Cel mai recent, în calitate de Country Leader pentru Ungaria, a consolidat reputația companiei ca partener de încredere pentru fermieri și comunități, a obținut performanțe remarcabile și a extins prezența Corteva pe o piață extrem de competitivă”. Și atât, nici un cuvânt în plus.

O carieră de peste 20 de ani în funcții-cheie

Sergii Kharin şi-a început cariera profesională în sectorul agricol în anul 1993. Timp de 17 ani a lucrat în cadrul mai multor companii agricole de top. La Corteva, şi-a început cariera în divizia de protecţie a culturilor a companiei DuPont în 2010, în funcţia de Marketing Manager pentru Europa de Est şi Asia Centrală.

În 2013 a fost numit în funcţia de Head of the Eastern Europe and Central Asia Business Unit. Din 2015 a devenit Managing Director al DuPont Ucraina.

Între 2019 şi 2023 a condus afacerea Corteva Agriculture în Europa de Est.

Din 2023 până în 2025 a fost Country Leader al Corteva Ungaria.

El este absolvent al Universităţii Naţionale de Ştiinţe Agricole din Harkiv (Ucraina) şi este doctor în Ştiinţe Agricole.

„România este una dintre cele mai dinamice şi esenţiale pieţe agricole din Uniunea Europeană. România are un potenţial extraordinar, iar cu cele mai noi inovaţii poate atinge niveluri şi mai ridicate de performanţă şi sustenabilitate. Misiunea mea este să mă asigur că fermierii români au acces la instrumentele, tehnologiile şi expertiza care pot face cu adevărat diferenţa”, a transmis Sergii Kharin, la preluarea mandatului său.