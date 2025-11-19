Stația de procesare semințe a companiei internaționale de știință și tehnologie agricolă Corteva Agriscience, situată în Afumați, județul Ilfov, a încheiat cu succes sezonul de producție 2025. În acest an au fost selecționate și tratate peste un milion de unități de semințe de porumb, floarea-soarelui și soia.

Corteva îmbină standardele ridicate cu tehnologii pe măsură

Producția de pe mai multe mii de hectare a fost dedicate obținerii de semințe pentru sezonul următor. Astfel, unitatea de procesare Corteva din Afumați a putut să livreze 19 hibrizi de porumb, cinci hibrizi de floarea-soarelui și doi hibrizi de soia.

„În cadrul unității noastre, fiecare sămânță pe care o producem reflectă angajamentul nostru de a sprijini fermierii cu soluțiile potrivite, la momentul potrivit. Prin combinarea tehnologiilor avansate de automatizare cu expertiza și dedicarea echipei noastre, menținem standarde ridicate de calitate și eficiență operațională pentru o gamă variată de hibrizi de porumb, floarea-soarelui și soia. Astfel, putem răspunde fluctuațiilor sezoniere și celor de piață, asigurând în același timp fermierilor acces constant la semințe care contribuie la productivitate, sustenabilitate și reziliență. Obiectivul nostru nu este doar producția, ci și crearea de valoare reală pentru fermieri, ajutându-i să planifice, să cultive și să aibă succes, sezon după sezon, atât în România, cât și în alte țări europene”, a declarat Marius Bărăceanu, Managerul Unității de Producție din Afumați.

Afumați a devenit un centru de importanță europeană

Deservind România și alte 20 de țări din Europa, unitatea de la Afumați a devenit un centru regional important pentru aprovizionarea cu semințe, cu volume semnificative exportate către Bulgaria, Polonia, Ucraina, Franța și Ungaria.

Înființată în 2002 în România, stația reprezintă un reper al inovației și excelenței în procesarea semințelor. Cu o investiție totală care depășește 84 de milioane de dolari în cei 23 de ani de activitate, unitatea este echipată cu utilaje de ultimă generație, inclusiv sortatoare optice și mașini performante de tratare a semințelor. Deservită de o echipă dinamică formată din aproximativ 380 de angajați permanenți și sezonieri, stația asigură un ciclu complet de producție pentru hibrizii de înaltă calitate Pioneer®. Dincolo de tehnologia sa de vârf, unitatea are un rol important la nivel local, oferind locuri de muncă în Urziceni (județul Ialomița) și în comunitățile rurale învecinate. În același timp, este un contribuabil semnificativ la bugetul local, consolidându-și astfel impactul social și economic, alături de misiunea sa agricolă.