Un focar de boală intestinală a provocat panică într-unul dintre cele mai curate orașe din India. Cel puțin nouă persoane au murit și peste 200 au fost internate în spitale, anunță Reuters. Autoritățile spun că sursa este apa potabilă contaminată. Cazurile au fost raportate în orașul Indore, din statul Madhya Pradesh.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Decesele au fost confirmate de Kailash Vijayvargiya, parlamentar indian. Acesta a declarat că bilanțul provizoriu indică nouă victime, iar autoritățile sanitare locale au confirmat amploarea îmbolnăvirilor. Majoritatea pacienților provin din aceeași zonă a orașului.

Medicul-șef al orașului Indore, Madhav Prasad Hasani, a declarat telefonic că problema a fost identificată în cartierul Bhagirathpur. Potrivit acestuia, apa potabilă a fost contaminată din cauza unei avarii la conducte. Testele preliminare au indicat prezența bacteriilor în rețeaua de distribuție.

Situația pacienților

Peste 200 de persoane sunt internate în mai multe spitale din oraș. Majoritatea prezintă simptome de diaree severă. Oficialii spun că numărul exact al deceselor este încă în evaluare. Raportul final al probelor de apă nu a fost încă publicat. „Nu pot confirma un bilanț final al deceselor. Cert este că peste 200 de persoane din aceeași zonă primesc tratament medical”, a declarat Hasani. El a precizat că autoritățile așteaptă rezultatele complete ale analizelor de laborator.

Administrația districtuală a activat un plan de intervenție rapidă. Echipe medicale au fost trimise din ușă în ușă. Scopul este identificarea timpurie a cazurilor. Locuitorii primesc tablete de clor pentru purificarea apei.

Shravan Verma, responsabil administrativ al districtului, a declarat că a fost descoperit un punct de scurgere în rețeaua de apă. Acesta a fost reparat. Autoritățile consideră că avaria a permis contaminarea apei potabile.

Până în prezent, au fost verificate 8.571 de persoane. Dintre acestea, 338 prezentau simptome ușoare. Ele sunt monitorizate la domiciliu sau primesc tratament ambulatoriu.

Un oraș cu reputație impecabilă

Indore are o reputație specială în India. Orașul a fost desemnat cel mai curat din țară timp de opt ani consecutivi. Clasamentul este realizat anual la nivel național. Tocmai acest statut face situația actuală cu atât mai șocantă.

Localnicii spun că nu s-au confruntat cu probleme similare în trecut. Mulți cer explicații clare și măsuri ferme. Încrederea în sistemul de apă potabilă a fost serios afectată.

Focarele de boli transmise prin apă rămân o problemă majoră în India. Infrastructura veche este adesea vulnerabilă, astfel că scurgerile permit pătrunderea bacteriilor în rețelele de apă potabilă.

Experții subliniază importanța monitorizării continue șu spun că testarea regulată a apei este esențială. Intervenția rapidă poate reduce numărul de victime.