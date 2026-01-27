În Marea Britanie și pe alte piețe, a devenit popular un nou tip de băuturi etichetate „fără alcool”, care promit relaxare, dezinhibare socială și senzații similare cu o stare de ebrietate ușoară, dar fără alcool. Practic, un miracol pentru cei care caută o alternativă la consumul de alcool: zero alcoolemie, zero mahmureală, zero vinovăție. Totușu întrebarea rămâne de întrebat: care este secretul, deoarece sună prea frumos ca să fie adevărat, probabil că există un „dar”, scrie El Pais.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Nu are alcool, dar n-ar trebui să conduci după ce o bei

Unul dintre cele mai discutate exemple este GABYR, o bere fără alcool dezvoltată de GABA Labs și legată de numele neuropsihofarmacologului David Nutt.

Produsul este comercializat ca o bere ale cu 0,0% alcool, la un preț considerabil mai mare decât al unei beri obișnuite (aproximativ 21-26 euro pentru 6 doze). Promisiunea este simplă: nu conține alcool, dar „dă un impuls”. Producătorii avertizează că nu ar trebui să conduci după ce o consumi, deși alcoolul nu este detectabil în sânge. Acest avertisment este o dovadă că nu avem de-a face cu o simplă băutură fără alcool.

Ideea este coerentă din punct de vedere farmacologic: dacă alcoolul ne relaxează acționând asupra sistemului GABA din creier, de ce să nu proiectăm o băutură care să moduleze același sistem, dar fără efectele toxice ale etanolului?

Ce contează pentru creier

Dacă o substanță îți schimbă felul în care percepi lumea, cum te miști sau cum iei decizii, nu este inofensivă, chiar dacă este „naturală”. Creierul nu distinge între etanol și extracte botanice; el recunoaște doar ce neurotransmițători sunt activați sau inhibați.

Ebrietatea nu este o etichetă de marketing, ci o stare neurobiologică. Apare atunci când sistemul nervos central funcționează mai lent decât de obicei: gândirea încetinește, coordonarea scade, iar controlul inhibițiilor dispare. Știința este însă clară: până în prezent, nu există studii clinice publicate care să demonstreze că o bere fără alcool poate produce o ebrietate comparabilă cu cea clasică. Există doar declarații ale producătorilor și note de presă, nu dovezi științifice riguroase.

E un drog sau o bere?

Din punct de vedere științific, un drog este o substanță psihoactivă care modifică funcționarea sistemului nervos central (inclusiv cafeina este un drog!). Dacă o băutură alterează percepția sau judecata, ea intră în această categorie, indiferent de statutul său legal.

Mintea funcționează lent, dar tu nu știi

Cel mai mare risc al acestor băuturi nu este faptul că te-ar putea „îmbăta” fără alcool, ci falsa senzație de siguranță.

La fel ca în cazul amestecului de alcool cu băuturi energizante, poți avea impresia că ești „treaz”, deși capacitățile cognitive și timpul de reacție sunt afectate.

Alcoolmetrul poate marca zero, dar dacă atenția ta este diminuată, riscul de accident rămâne la fel de mare.

Inovația merge mai repede decât legea. Nu știm încă cum interacționează aceste substanțe cu medicamentele sau ce impact au asupra persoanelor care au suferit de dependență de alcool.

Întrebarea cheie nu este așadar ce scrie pe etichetă, ci dacă băutura respectivă îți modifică starea creierului. Dacă răspunsul este da, atunci există un risc. Data viitoare când auzi că o băutură „nu dă mahmureală” sau „este mai sănătoasă”, amintește-ți: creierul tău nu citește etichete. El știe doar că cineva s-a jucat cu „butoanele” sistemului nervos, iar în acest caz, e bine să știi exact ce bei și să iei măsuri dacă totuși ai consumat-o.