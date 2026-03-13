Colesterolul mare rămâne una dintre problemele frecvente legate de sănătatea inimii, iar alimentația are un rol important în controlul lui. Anumite alimente pot ajuta la reducerea colesterolului LDL, cunoscut drept „colesterol rău”, mai ales când sunt integrate într-un stil de viață echilibrat. Pe listă apar nouă grupe alimentare, de la ovăz și cereale integrale până la pește gras, fructe și ulei de măsline, arată Healthshots. Printre cele mai importante se află peștele gras, precum somonul, macroul, sardinele și tonul. Potrivit sursei, aceste alimente sunt bogate în acizi grași omega-3, care ajută la reducerea trigliceridelor. De asemenea, pot susține scăderea colesterolului LDL. În același timp, ele sunt văzute ca o alegere utilă pentru sănătatea cardiovasculară în ansamblu.

Ovăzul este un alt aliment evidențiat. Este bogat în fibre solubile, în special beta-glucan, care se leagă de colesterol în tubul digestiv și contribuie la eliminarea lui din organism. Din acest motiv, un bol de ovăz la micul dejun este prezentat ca o alegere bună pentru cei care vor să își îmbunătățească profilul lipidic.

Pe aceeași linie intră și orzul, alături de alte cereale integrale. Specialiștii recomandă înlocuirea cerealelor rafinate, precum pâinea albă sau orezul alb, cu variante integrale, deoarece acestea aduc mai multe fibre solubile și pot avea în timp un efect favorabil asupra colesterolului, arată aceeași sursă.

Nuci, semințe, fructe, printre preferate

Nucile și semințele oleaginoase sunt și ele incluse în selecție. Migdalele, nucile și fisticul sunt descrise ca gustări sănătoase pentru inimă. Acestea conțin grăsimi nesaturate, fibre și steroli vegetali, combinație care poate contribui la scăderea LDL-ului.

Lista continuă cu două legume mai puțin populare, dar utile: vinetele și bamele. Sunt surse bune de fibre solubile și pot fi introduse în supe, tocane sau preparate la cuptor pentru a susține scăderea colesterolului.

Fructele au și ele un loc important în această strategie alimentară. Merele, fructele de pădure, strugurii și citricele sunt recomandate deoarece sunt bogate în pectină, un tip de fibră solubilă. În plus, ele aduc antioxidanți și alți nutrienți valoroși. Fructul întreg este alegerea mai bună decât sucul, tocmai pentru că păstrează fibra.

Produsele pe bază de soia precum tofu, laptele de soia și edamame sunt prezentate ca o alternativă bună la proteinele cu conținut mare de grăsimi saturate, cum este carnea roșie. Acestea pot ajuta la scăderea LDL-ului și oferă în același timp fibre și grăsimi considerate mai sănătoase.

De asemenea, fasolea și lintea completează lista surselor de fibre. Acestea nu doar ajută la reducerea colesterolului, ci și stabilizează glicemia și mențin sațietatea pentru mai mult timp. În plus, pot fi introduse ușor în supe, salate sau alte preparate de zi cu zi.

Specialiștii recomandă și uleiul de măsline extravirgin ca înlocuitor pentru unt sau margarină. Acesta aduce grăsimi mononesaturate, considerate benefice pentru inimă, și poate contribui la creșterea colesterolului HDL, numit „bun”, în timp ce susține reducerea LDL-ului.