Un focar de pestă porcină africană a fost confirmat la o fermă cu aproximativ 6.000 de porci din comuna Cermei, în primă fază fiind necesară uciderea preventivă a 1.500 de animale, transmite Agerpres.

Directorul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Arad, Marcel Roşu, a declarat joi, pentru AGERPRES, că având în vedere structura exploataţiei afectate, se poate realiza o separare pe două zone, urmând ca în primă fază să fie sacrificate animalele din prima zonă, unde s-a identificat virusul, fiind vorba de aproximativ 1.500 de capete.

“Dacă virusul se va răspândi şi în a doua zonă, se vor sacrifica şi restul suinelor din exploataţie, aproximativ 4.500. Cadavrele animalelor vor fi neutralizate prin metoda alternativă a îngropării”, a declarat Marcel Roşu.

Centrul Local pentru Combaterea Bolilor Arad a aprobat şi alte măsuri în zona Cermei, pentru prevenirea răspândirii bolii. A fost stabilită o zonă de protecţie de trei kilometri în jurul focarului şi o zonă de supraveghere de 10 kilometri, care include localităţile Cermei, Şomoşcheş, Apateu, Moţiori, Gurba şi Satu Nou.

În zona de supraveghere sunt cuprinse şi câteva ferme mari de porci.

Şeful DSVSA Arad a mai precizat că în zonă se va realiza examenul clinic al porcilor, iar circulaţia şi transportul acestor animale pe drumurile publice sau private a fost interzis.

La finalul lunii decembrie, fusese declarat închis ultimul focar activ de pestă din 2025, tot la o fermă, dar din comuna Olari. Aici au fost ucise preventiv peste 5.600 de animale.