Experții din industria berii au evaluat recent noi soiuri de orz destinat producției de malț, notează agrarheute.com. Testările au fost realizate în cadrul așa-numitului „Program de la Berlin”, un sistem național de evaluare tehnică. La aceste analize participă amelioratori de plante, comercianți de cereale, malțării și berari. Toți colaborează în cadrul comunității germane dedicate orzului pentru bere.

Scopul comun este asigurarea unei materii prime stabile și de calitate pentru industria berii. În urma testelor recente, mai multe soiuri noi au primit recomandări oficiale de procesare. Acestea sunt considerate potrivite pentru malțificare și utilizare în fabricarea berii.

Soiuri recomandate după ultimele teste

În cadrul programului, experții au acordat recomandare de procesare pentru două soiuri noi. Este vorba despre Excalibur, creat de Saatzucht Ackermann, și LG Baryton, dezvoltat de Limagrain. Ambele au trecut cu succes testele de malțificare și de fabricare a berii. Alte două soiuri au fost analizate în detaliu prin teste semi-industriale. Fontane, dezvoltat de Saatzucht Streng-Engelen, a fost recent omologat oficial. Soiul a primit aprobarea Bundessortenamt în decembrie 2025. Al doilea soi, Tilda, aparține companiei Saatzucht Josef Breun.

În urma evaluărilor, Tilda a fost inclus în testele practice la scară mare. Aceste teste vor fi derulate în sezonul agricol următor. Ele urmăresc comportamentul soiului în condiții reale de producție.

Analizele programului au inclus și soiul LG Arabesque, dezvoltat de Limagrain. Acesta se află încă în procedura de omologare oficială. Din acest motiv, nu a fost inclus în discuțiile privind testele practice la scară industrială. Chiar și așa, rezultatele preliminare indică un potențial interesant pentru industria berii. Decizia finală va depinde de aprobarea oficială și de evaluările ulterioare.

De ce este importantă malțificarea controlată

Procesul de malțificare transformă orzul în malț printr-o germinare controlată. În timpul acestui proces sunt activate enzime esențiale care permit descompunerea amidonului și proteinelor în timpul fabricării berii.

Comunitatea cultovatorilor de orz pentru bere reunește organizații naționale și regionale. Sunt implicate asociații ale amelioratorilor, comercianților de cereale, malțarilor și berarilor. Industria berii și a malțului contribuie activ la cercetare și aplicare tehnologică.

Recomandările pentru soiuri se bazează pe teste oficiale realizate în mai multe etape. Sunt utilizate evaluările de valoare agricolă ale Bundessortenamt. De asemenea, sunt analizate datele furnizate de instituții de cercetare agricolă și tehnologică.

Printre acestea se numără Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei Berlin și Universitatea Tehnică din München Weihenstephan. Testele sunt completate de experimente practice în malțării și berării comerciale.

Această bază de date, acumulată pe mai mulți ani, stă la baza deciziilor finale. Toate soiurile recomandate sunt prezentate și în ghidul de specialitate agrarheute dedicat cerealelor.