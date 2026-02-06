Alimentele chiar pot avea un impact mare asupra sănătății ochilor. Unele îi protejează, altele pot grăbi problemele dacă sunt consumate excesiv. Pe scurt: ce mănânci se vede… la propriu.

Cerealele integrale conțin o lectină toxică ce afectează ochii

Dr. Tatiana Stîngu, medic primar oftalmolog la Clinicile Bine și Optissima explică, pentru G4Food, de ce există posibilitatea să nu fie benefice pentru sănătatea ochilor cerealele integrale și pâinea integrală.

“Motiv principal este conținutul de WGA (Wheat Germ Agglutinin – Aglutinina din germeni de grâu). Cerealele integrale și pâinea integrală conțin WGA (wheat germ agglutinin), o lectină cu efect toxic anti-nutrițional, cu impact negativ asupra sănătății generale și, în special, asupra sănătății oculare”, explică dr Stîngu.

Ce este WGA și cum afectează ochii?

„WGA este o lectină care se leagă specific de N-acetilglucozamină (GlcNAc) și acid sialic, molecule abundente:

la nivelul suprafeței oculare,

în stratul de mucină al filmului lacrimal,

pe celulele epiteliale oculare.

Prin această legare, WGA:

deteriorează glicocalixul protector, esențial pentru stabilitatea filmului lacrimal;

activează celulele imune, determinând eliberarea de citokine proinflamatorii (TNF-α, IL-1β);

contribuie la inflamație oculară, hiperemie și sindrom de ochi uscat”, avertizează medicul.

Efectele nocive ale WGA asupra organismului

Efect general proinflamator – Stimulează producția de citokine inflamatorii (IL-1, IL-6, IL-8) în celulele intestinale și imune.

Imunotoxicitate – Poate favoriza apariția sau agravarea bolilor autoimune.

Dezechilibre endocrine – WGA este asociat cu: rezistență la insulină, rezistență la leptină și afectarea funcției tiroidiene (WGA are afinitate crescută pentru țesutul tiroidian).

Neurotoxicitate – Traversează bariera hemato-encefalică; Se leagă de acidul N-acetilneuraminic, componentă esențială a membranelor neuronale; Poate afecta tecile de mielină și inhiba NGF (factorul de creștere nervoasă); Disfuncțiile asociate sunt implicate în boli neurodegenerative.

Efect pro-trombotic – Are efect agregant plachetar, crescând riscul vascular”, spune dr. Tatiana Stîngu.

Zahărul și îndulcitorii – un risc major pentru ochi

„Eu nu recomand consumul de:

Toți acești îndulcitori favorizează:

creșteri rapide ale glicemiei,

inflamația sistemică,

dezechilibre ale florei intestinale,

apariția diabetului zaharat”, explică medicul.

Impactul diabetului asupra sănătății oculare

„Diabetul zaharat este un factor major de risc pentru:

retinopatie diabetică,

edem macular diabetic,

glaucom neovascular,

orbire în stadiile avansate.

Oamenii trebuie să știe că există și alternative sănătoase de îndulcire. Puteți folosi aluloză sau inulină, acestea fiind considerate îndulcitori siguri, deoarece nu cresc glicemia, nu afectează negativ flora intestinală și au efect prebiotic, susținând microbiomul. Practic, prin menținerea unui metabolism glicemic echilibrat, contribuim la prevenirea diabetului zaharat și, implicit, a complicațiilor oculare severe”, recomandă dr. Tatiana Stîngu.