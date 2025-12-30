Agricultura României rămâne coloana vertebrală a economiei naţionale şi a stabilităţii sociale, în ciuda unui context dificil, marcat de presiuni economice, schimbări climatice şi instabilitate geopolitică, susţine preşedintele Ligii Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România, Nicu Vasile, transmite Agerpres.

“La final de an, agricultura României rămâne, ca de fiecare dată, coloana vertebrală a economiei naţionale şi a stabilităţii sociale, în ciuda unui context dificil, marcat de presiuni economice, schimbări climatice, instabilitate geopolitică şi politici europene adesea insuficient adaptate realităţilor din teren. Anul care se încheie a fost unul al rezistenţei şi al responsabilităţii. Fermierii români au continuat să producă hrană pentru populaţie, să menţină viaţa economică a satului românesc şi să susţină securitatea alimentară a României şi a Uniunii Europene, chiar şi atunci când costurile au crescut, iar predictibilitatea a scăzut”, a transmis preşedintele LAPAR, într-un comunicat.

Acesta a precizat că agricultura este un “bun strategic naţional”, iar fără fermieri puternici, nu poate exista nici dezvoltare durabilă.

“Agricultura nu este doar un sector economic. Este un bun strategic naţional, o expresie a suveranităţii, a muncii şi a continuităţii acestui popor. Fără fermieri puternici, nu poate exista nici dezvoltare durabilă, nici echilibru social, nici viitor pentru mediul rural”, a precizat Vasile.

În acest context, LAPAR a susţinut şi va susţine în continuare: tratamentul echitabil al fermierilor români în cadrul politicilor europene; recunoaşterea rolului strategic al agriculturii în economie şi securitate alimentară; investiţiile în producţie, procesare şi depozitare, pentru a adăuga valoare în România;dialogul real cu autorităţile, bazat pe date, studii de impact şi soluţii aplicabile.

“Privim spre anul viitor cu responsabilitate, dar şi cu determinare. Avem nevoie de politici coerente, de stabilitate legislativă, de finanţare predictibilă şi de o viziune naţională care să pună agricultura în centrul dezvoltării României. În numele Ligii Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România, transmit respectul şi recunoştinţa mea tuturor fermierilor, celor care muncesc pământul indiferent de condiţii, care investesc, care cred în viitorul agriculturii româneşti şi care duc mai departe tradiţia, performanţa şi responsabilitatea faţă de această ţară”, a adăugat şeful LAPAR, în comunicatul citat.