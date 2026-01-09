Nestlé România a transmis, la solicitarea G4Food, clarificări oficiale legate de rechemarea preventivă a unor loturi de formulă de lapte pentru sugari NAN și Alfamino. Reprezentanții companiei afirmă că măsura a fost luată din precauție maximă și în strânsă colaborare cu autoritățile, iar părinții sunt rugați să nu ofere spre consum produsele vizate și să le returneze.

„În urma rechemării voluntare a unor loturi de formulă de lapte NAN și Alfamino, părinții sunt sfătuiți să nu ofere spre consum produsele vizate de rechemare și să le returneze la magazinul de la care le-au achiziționat pentru a primi contravaloarea aceasta sau să ne contacteze la numărul gratuit pentru consumatori 0800 863 785 de luni până vineri între orele 09:00 – 18:00 / e-mail contact@ro.nestle.com”, au declarat oficiali Nestlé pentru G4Food.

Compania subliniază că, până în prezent, „nu au fost raportate cazuri confirmate de probleme de sănătate asociate consumului acestor produse”, iar părinții pot consulta lista completă a loturilor afectate pe www.nestle.ro și www.nestlebaby.ro.

Cum verifică părinții dacă au acasă un produs afectat

„Principalul indicator prin care un părinte din România poate verifica dacă produsul pe care îl are acasă face parte din loturile retrase este reprezentat de însăși numărul de lot inscripționat pe cutia produsului”, au precizat reprezentanții companiei.

Dacă numărul de lot se regăsește pe lista publicată, părinții sunt sfătuiți „să nu ofere produsul spre consum și să îl returneze pentru a primi contravaloarea acestuia”. Numărul lotului este trecut pe fundul cutiei, spun oficialii Nestlé.

Unde au fost produse formulele și ce s-a întâmplat

Produsele vizate „sunt produse în mai multe fabrici de pe teritoriul Europei, care au utilizat același ingredient provenit de la furnizorul extern, la care s-a identificat problema de neconformitate”.

În ceea ce privește cantitățile retrase, Nestlé precizează că „nu avem deocamdată disponibile informații cu privire la acest subiect”.

Compania se află între principalii producători la nivel global: „Nestlé este unul dintre principalii producători de formulă de lapte la nivel global, ocupând unul dintre primele locuri în ceea ce privește cotă de piață, atât pe plan local, cât și european”.

„Din prudență maximă, compania a decis să efectueze această rechemare voluntară”

„Siguranța și bunăstarea sugarilor reprezintă prioritatea noastră absolută. Ca măsură de precauție și în strânsă colaborare cu autoritățile locale, Nestlé România recheamă voluntar o cantitate limitată de formule de lapte NAN și Alfamino”.

Compania explică motivul tehnic al deciziei: „Din prudență maximă, compania a decis să efectueze această rechemare voluntară, luând în considerare posibila prezență a cereulidei în loturile vizate de rechemare, din cauza unei probleme de neconformitate a unui ingredient provenit de la un furnizor extern […] Furnizorul a fost anunțat, iar utilizarea ingredientului a fost oprită”.

Nestlé subliniază din nou că „nu au fost semnalate cazuri confirmate de probleme de sănătate asociate consumului produselor din loturile menționate” și că va continua să ofere „informații clare, transparente și sprijin pe tot parcursul acestui proces”.

Au fost făcute verificări suplimentare

„Verificări suplimentare detaliate au fost întreprinse la nivel global odată cu identificarea unei probleme de neconformitate la un ingredient provenit de la un furnizor extern lider în domeniu”, au mai precizat oficialii Nestlé.

Compania afirmă că toate loturile actuale sunt testate suplimentar: „Toate loturile de produse care sunt distribuite acum […] sunt supuse unor teste suplimentare extinse de calitate și siguranță înainte de a fi puse pe piață.”

Nestlé dă asigurări părinților că „implementează acțiuni adecvate, inclusiv rechemarea acestor produse, pentru a proteja sănătatea și bunăstarea familiilor și a bebelușilor”.