Prefectura Neamţ a transmis, vineri, că a fost confirmat un caz de rabie la o bovină dintr-o exploataţie nonprofesională din comuna Cândeşti, transmite Agerpres.

Diagnosticul a fost confirmat de Institutul pentru Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti.

În urma confirmării focarului de rabie, vineri a fost convocată şedinţa Centrului Local de Combatere a Bolilor în care au fost aprobate măsurile sanitar-veterinare necesare pentru controlul şi eradicarea bolii, precum şi pentru prevenirea răspândirii virusului rabic la animalele domestice şi sălbatice.

Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Neamţ va stabili o zonă de protecţie şi o zonă de supraveghere atât la exploataţia unde a fost confirmat cazul de rabie, cât şi în mai multe fonduri cinegetice.

De asemenea, carnivorele care au fost muşcate sau zgâriate de animalele bolnave vor fi eutanasiate dacă sunt nevaccinate antirabic sau dacă au trecut mai puţin de 21 de zile de la prima vaccinare.

Gestionarii fondurilor cinegetice vor organiza vânători în zona de supraveghere pentru speciile şacal şi vulpe.

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Toate măsurile de control ale bolii se aplică pentru o perioadă de minimum 30 de zile sau până când informaţiile epidemiologice arată că nu mai există risc de rabie în teritoriul afectat.

În ultimele două săptămâni au fost confirmate, în judeţul vecin Harghita, mai multe cazuri de rabie la vulpi, dar şi animale domestice. Un număr de 54 de persoane au beneficiat de profilaxie antirabică la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Miercurea-Ciuc, în perioada 29 septembrie – 7 octombrie, în contextul cazurilor de rabie confirmate recent în judeţ, au precizat joi, pentru AGERPRES, reprezentanţii instituţiei medicale. AGERPRES / (AS – redactor: Gabriel Apetrii, editor: Marius Frăţilă)