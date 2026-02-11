Politicile publice din agricultură sunt orientate către sectoarele care generează cele mai mari dezechilibre în balanța comercială, dar și către domeniile cu potențial de dezvoltare, afirmă Mihai Neagu, director în cadrul Direcției pentru Zootehnie din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

„Referitor la politicile publice, politicile sunt îndreptate în principal către sectoarele deficitare, cele care aduc dezechilibrul în balanța comercială și totodată către sectoarele care au potențial. Dacă ne uităm la balanța comercială, vom vedea că pierderea cea mai mare va avea proveniență din sectorul creșterii porcilor, undeva la un 1 miliard de euro, anual, și sectorul de producție a laptelui și în special produse din lapte”, a spus Neagu, la o dezbatere organizată de Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană AHK România, cu prilejul lansării Agri-Food Policy Brief.

Potrivit acestuia, pe lângă zootehnie, există potențial important și în sectorul vegetal, unde exporturile de cereale rămân consistente. „Iar potențial, avem în sector agricol. În principal discutăm de partea de zootehnie și în sectorul vegetal unde știm cu toții că exporturile de cereale sunt destul de importante”.

Program pentru înființarea a 46.000 de locuri de cazare pentru reproducția scroafelor

Pentru a acoperi deficitele și a stimula domeniile cu potențial, Ministerul Agriculturii a demarat programe de investiții finanțate atât din fonduri europene, cât și din bugetul național. Oficialul MADR a subliniat că impactul programelor susținute din bugetul național este mai ridicat.

„Ca și politici publice, ne îndreptăm în principal către zona de investiții pentru a acoperi aceste deficite și a stimula zonele potențial și pentru asta am demarat programe de investiții, atât din buget național, cât și din fonduri europene, voi vorbi mai mult despre cele din buget național, pentru că cele din fonduri europene probabil că sunt bine cunoscute. Totodată, impactul sectorial al programului de investiții din buget național este semnificativ mai mare decât al celor din fonduri europene”,

În sectorul creșterii porcilor, este în derulare din 2018 un program pentru înființarea a 46.000 de locuri de cazare pentru reproducția scroafelor.

„Ca să vă faceți o idee ca termen de mărime, numărul de scroafe în exploatație comercială în România, la această dată, este undeva la 105.000 de capete, 46.000 de noi capete înseamnă un aport semnificativ. Până acum avem cam 11.000 de locuri finalizate”.

Potrivit lui Mihai Neagu, în acest an vor fi finalizate încă 23.000 de locuri, iar restul de aproximativ 11.000 vor fi realizate în anii următori.

Un program similar vizează sectorul avicol. „De asemenea, în sectorul agricol, avem un program similar de investiții. A început tot în 2018, aflat în derulare, avem cam aproape 3.000.000 de locuri de cazare în diferite elemente ale sectorului avicol: incubații, puii de carne, reproducție, găini ouătoare. Totalizând la sfârșitul programului undeva la 8.000.000 de locuri de cazare”.