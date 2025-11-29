Monitorizarea faunei sălbatice din spaţiu va fi reluată după o pauză de trei ani

Monitorizarea animalelor cu ajutorul sateliţilor din spaţiu va fi reluată în curând, după relansarea proiectului ICARUS (Cooperarea Internaţională pentru Cercetarea Animalelor folosind Spaţiul) după o pauză de trei ani, informează DPA, transmite Agerpres.

Vineri, o rachetă a companiei americane SpaceX a transportat pe orbita Pământului un satelit echipat cu un minireceptor, potrivit Institutului Max Planck pentru Comportamentul Animalelor din oraşul Konstanz, din sudul Germaniei. Alte lansări similare vor fi realizate în următorii ani. “De la o altitudine de 500 de kilometri, acel receptor citeşte semnalele transmise de micile emiţătoare ataşate unor păsări migratoare, lilieci şi ţestoase marine, a declarat directorul institutului şi iniţiatorul proiectului”, Martin Wikelski. Datele arată unde se află animalele şi încotro se îndreaptă şi pot ajuta la cercetarea comportamentală, conservarea speciilor şi eforturile de combatere a răspândirii bolilor infecţioase. “Pentru prima dată, se preconizează că acest sistem va funcţiona la nivel mondial aproape în timp real”, a mai spusWikelski.

Istoricul și perspectivele proiectului

Proiectul ICARUS a fost lansat pe Staţia Spaţială Internaţională (ISS) în 2020. Până în 2022, o antenă amplasată pe segmentul rusesc al ISS a colectat date şi le-a transmis cercetătorilor. Cu toate acestea, după începerea războiului din Ucraina, cooperarea dintre agenţia spaţială germană şi cea rusă a fost suspendată, iar fluxurile de date s-au oprit.

Noile minireceptoare vor fi transportate în spaţiu în cooperare cu o misiune de cercetare a Universităţii Forţelor Armate Germane din Munchen. Aceste dispozitive sunt mai puternice decât cele deja prezente la bordul ISS. După o fază de testare de trei luni, monitorizarea animalelor va fi reluată.

Până la jumătatea anului 2027, şase dintre sateliţi ar trebui să creeze o reţea pentru colectarea de date cuprinzătoare şi fiabile. Acest lucru va permite, de asemenea, recepţia de date din regiuni neacoperite anterior, cum ar fi Arctica şi Antarctica.