Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, participă, luni, la reuniunea Consiliului Agricultură şi Pescuit, care se va desfăşura la Bruxelles, informează ministerul de resort, printr-un comunicat.

Alături de ministru se află directorul general al Direcţiei Generale Dezvoltare Rurală – AM PNDR, Daniela Rebega, transmite Agerpres.

În cadrul sesiunii publice, preşedinţia cipriotă va prezenta programul său de lucru şi priorităţile pentru prima jumătate a anului 2026. Acestea vor fi discutate în contextul politicilor europene în domeniul agriculturii, pescuitului şi bioeconomiei.

Consiliul va analiza propuneri de modificare a Regulamentului privind agricultura ecologică, cu accent pe normele referitoare la producţie, etichetare, certificare şi comercializare, urmând ca discuţia să fie precedată de o prezentare din partea Comisiei Europene.

Miniştrii agriculturii din statele membre vor desfăşura un schimb de opinii privind strategia UE în bioeconomie, în special aspectele legate de agricultură, silvicultură şi pescuit. Contribuţiile vor fi utilizate în elaborarea proiectului de concluzii ale Consiliului, care va fi aprobat ulterior de Consiliul Mediu.

Reuniunea va include, de asemenea, discuţii pe diverse teme de interes pentru sectorul agricol european, care vor fi abordate în cadrul secţiunii “Diverse” a ordinii de zi.