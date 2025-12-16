Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) va găzdui Târgul de Crăciun, în perioada 18 – 20 decembrie 2025, eveniment dedicat promovării produselor agroalimentare româneşti, organizat cu sprijinul Cooperativei Agricole Caprirom Sud Muntenia, transmite Agerpres.

“Manifestarea reprezintă o iniţiativă menită să susţină producătorii autohtoni şi să încurajeze consumul de produse româneşti autentice, obţinute cu respectarea legislaţiei europene şi naţionale în vigoare. Evenimentul oferă, totodată, consumatorilor oportunitatea de a se informa cu privire la provenienţa produselor, la metodele tradiţionale de producţie şi la criteriile care atestă calitatea şi autenticitatea acestora”, informează MADR.

Cei care vor vizita târgul vor putea achiziţiona produse din toate regiunile ţării, precum: brânză, preparate din carne de porc şi din peşte, cozonaci, prăjituri şi plăcinte, fructe şi legume proaspete, nuci, prune uscate, vinuri şi miere ecologică etc.

“Un element distinct al ediţiei din acest an îl reprezintă participarea Staţiunii de Cercetare Popăuţi – Botoşani, prezentă cu un stand propriu, unde vizitatorii vor putea descoperi produse autentice şi informaţii despre activitatea de cercetare agricolă desfăşurată în zonă şi importanţa acesteia pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar românesc”, menţionează MADR în comunicat.

Potrivit sursei citate, atmosfera târgului va fi completată de momente artistice şi colinde susţinute de copii, care vor aduce spiritul Crăciunului mai aproape de toţi cei prezenţi, transformând evenimentul într-o experienţă plăcută pentru întreaga familie.

“Prin organizarea acestui târg, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale promovează valorile tradiţionale, calitatea şi diversitatea produselor agroalimentare autohtone, oferind consumatorilor posibilitatea de a susţine direct economia locală şi de a redescoperi gusturile autentice ale României”, susţin organizatorii.

Târgul de Crăciun din curtea MADR va fi deschis de joi, 18, până sâmbătă, 20 decembrie 2025, între orele 9:00 şi 19.00.