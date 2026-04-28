Tánczos Barna, ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, urmează să susțină marți o conferință de presă în care va detalia principalele direcții de acțiune ale instituției.

Anterior, viceprim-ministrul a transmis, pe pagina sa de socializare, că una dintre prioritățile imediate este adoptarea rapidă a actelor normative necesare pentru plata subvențiilor aferente anului 2026, destinate fermierilor, precum și accelerarea implementării angajamentelor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Subvențiile pentru fermieri, prioritate zero

„Am început activitatea la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. După încheierea procesului de predare-primire din această dimineaţă, am avut imediat primele discuţii de lucru cu secretarul de stat UDMR, Zoltan Mihaly, şi cu secretarul general al ministerului. Am inventariat cele mai urgente decizii necesare pentru perioada următoare. Prioritatea zero este adoptarea cât mai rapidă a actelor normative necesare pentru plata subvenţiilor pe anul 2026 destinate fermierilor şi accelerarea îndeplinirii obligaţiilor din PNRR”, a menţionat ministrul pe Facebook.

Schimbare la conducerea ministerului

Tánczos Barna a preluat temporar conducerea ministerului după demisia fostului ministru al Agriculturii, Florin Barbu, care și-a depus mandatul săptămâna trecută la Palatul Victoria.