Ministerul Agriculturii promite apă mai ieftină pentru legumicultori / Florin Barbu anunță schimbări legislative și soluții pentru fermierii acuzați de consum ilegal în perioade de secetă

28 mart. 2026, Agribusiness
Ministerul Agriculturii pregătește măsuri pentru a sprijini legumicultorii din România, în special pe cei din bazinul legumicol Lungulețu, care s-au confruntat în ultimii ani cu acuzații privind utilizarea fără drept (furt) a apei în perioadele de secetă.

Ministrul Florin Barbu susține că soluția este extinderea facilităților deja existente în sistemul de irigații către sectorul legumicol. „Dacă vorbim de sistemul de irigații din România, am reușit în momentul de față să avem 1,6 milioane de hectare reabilitate”, a declarat ministrul în cadrul unei conferințe de presă. El a precizat că investițiile au fost realizate atât din fonduri guvernamentale, cât și din fonduri europene.

Potrivit acestuia, aproape 500 de milioane de euro au fost atrași de la Comisia Europeană pentru infrastructura secundară de irigații. „Fermierii au primit un sprijin de 1,5 milioane de euro, fără cofinanțare, inclusiv TVA-ul a fost eligibil prin aceste proiecte”, a explicat oficialul.

Modificări legislative pentru legumicultori

În ceea ce privește sectorul legumicol, ministrul a anunțat că se pregătesc schimbări legislative care să faciliteze accesul la apă pentru irigații.

„Pe parte de legumicultură, sigur, am luat o decizie, am avut o discuție cu colega mea de la Ministerul Mediului. În momentul de față este o modificare legislativă în Parlamentul României, sunt parlamentar și cred că așa cum beneficiază fermierii români în infrastructura principală de irigații, apă gratuită, iar în infrastructura secundară de irigații noi decontăm 50% din consumul de energie și pe stațiile de punere sub presiune, același lucru trebuie să se întâmple și în zona de legumicultură, astfel încât fermierii să beneficieze de apă la un preț foarte mic, prin care Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, așa cum suportă pentru infrastructura principală de irigații, din afluenți să suporte și partea de apă pentru legumicultură utilizată de către fermierii, atât în Lungulețu, dar și din tot bazinul legumicol din România.”, a precizat el.

Deși discuțiile au pornit de la situația din Lungulețu, oficialul susține că măsurile vor avea aplicabilitate la nivel național. „Acest lucru trebuie să se întâmple atât în Lungulețu, dar și din tot bazinul legumicol din România”, a declarat Florin Barbu.

Inițiativa vine în contextul unor perioade de secetă tot mai frecvente, care pun presiune pe resursele de apă și pe producția agricolă. Autoritățile încearcă astfel să ofere o soluție legală și sustenabilă pentru accesul la apă, reducând în același timp tensiunile dintre fermieri și instituțiile de control.

Prin aceste măsuri, Ministerul Agriculturii își propune să stabilizeze sectorul legumicol și să asigure continuitatea producției, într-un context climatic tot mai dificil.

Clubul Fermierilor Români avertizează: Reducerea bioetanolului la 2% scoate peste 100 de milioane de lei din agricultură
Fermierii ar putea cumpăra motorină fără accize și TVA. Ministerul Agriculturii propune o măsură temporară pentru 2026
În vestul României se așteaptă recolte maxime la rapiță, pe fondul unor condiții mai bune decât în alte regiuni / La nivel național, piața rămâne prudentă din cauza riscurilor fitosanitare și a variațiilor din câmp
De la pompă la raft | Criza carburanților va afecta grav agricultura în 2026. Ion Păunel, legumicultor din Olt: Dacă fermierii primesc un șoc anul acesta și nu reușesc să se capitalizeze, o să vedeți falimente multe
CEO LacertA Winery, Mircea Matei, respinge zvonul unei oferte de achiziție din partea Purcari / Totul ar fi pornit de la o confuzie: „Nu avem nicio discuție legată de vânzarea cramei LacertA”
Kefir, iaurt sau kombucha/ Care dintre aceste băuturi fermentate este alegerea optimă pentru sănătatea sistemului digestiv
