Fostul ministru al Agriculturii Adrian Chesnoiu a fost condamnat miercuri, 04.03.2026, de Instanţa Supremă la 4 ani de închisoare cu executare, într-un dosar legat de fraudarea unor concursuri de angajare în minister, transmite Agerpres.

Fost deputat PSD de Olt şi ministru al Agriculturii în Guvernul Nicolae Ciucă, Adrian Chesnoiu a fost trimis în judecată de DNA în decembrie 2022, fiind acuzat de abuz în serviciu şi de săvârşirea a patru infracţiuni de instigare (sub forma participaţiei improprii) la permiterea accesului unor persoane neautorizate la informaţii ce nu sunt destinate publicităţii, în scopul obţinerii pentru altul de foloase necuvenite. El a demisionat din funcţia de ministru în iunie 2022, după ce DNA a solicitat ridicarea imunităţii sale.

În prezent, Chesnoiu ocupă funcţia de director general al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR). Pe lângă condamnarea la 4 ani de închisoare, instanţa a admis acţiunea civilă formulată de Ministerul Agriculturii şi l-a obligat pe Chesnoiu la plata sumei de 50.995 lei, reprezentând cheltuielile salariale efectuate de Ministerul Agriculturii în perioada 1 aprilie – 28 iunie 2022, el având de achitat şi 13.500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Alte condamnări în dosar:

Andrei Cristian Răducan (la data faptelor director general adjunct în cadrul Ministerului Agriculturii) – 2 ani cu suspendare şi efectuarea a 100 de zile muncă neremunerată în folosul comunităţii, în cadrul Parohiei Berceni I sau Centrul Social de tip „After School” Berceni;

Aurel Sandu (fost şef serviciu în Ministerul Agriculturii) – 1 an cu suspendare şi 100 de zile muncă neremunerată în folosul comunităţii, la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Sector 3 sau Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă – Bucureşti;

Mihai Cosmin Corobea (fost consilier clasa I în Ministerul Agriculturii) – 1 an cu suspendare şi 100 de zile muncă neremunerată în folosul comunităţii, la DGASPC Sector 1 sau Direcţia Generală de Poliţie Comunitară Sector 1;

Mihai Pârv (fost director executiv adjunct gradul II la Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Arad) – 1 an cu suspendare şi 100 de zile muncă neremunerată în folosul comunităţii, la Spitalul Judeţean Arad sau DGASPC Arad;

Cătălin Ionuţ Lăscaie (fost consilier judeţean şi vicepreşedinte al PSD Dâmboviţa) – 1 an cu suspendare şi 100 de zile muncă neremunerată în folosul comunităţii, la Primăria Oraşului Răcari sau Primăria Lunguleţu.

Decizia nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel. Conform DNA, în perioada 9 februarie – 11 aprilie 2022, Adrian Ionuţ Chesnoiu, în calitate de ministru al Agriculturii, ar fi determinat o persoană din subordine, la vremea respectivă membru în mai multe comisii de examinare, să-i furnizeze lui Andrei-Cristian Răducan (persoană de încredere a ministrului) o parte din subiectele concepute pentru probele scrise ce urmau a fi susţinute cu ocazia organizării a patru concursuri pentru ocuparea unor posturi de: consilier clasa I, şef serviciu, director executiv adjunct şi director executiv ai unor direcţii judeţene.

„Subiectele respective ar fi ajuns ulterior la candidaţii ‘agreaţi’, respectiv Aurel Sandu, Mihai-Cosmin Corobea, Mihai Pârv şi Cătălin Ionuţ Lăscaie. După primirea subiectelor şi promovarea probei scrise, inculpatul Cătălin Ionuţ Lăscaie ar fi fost respins la proba interviului”, spun anchetatorii.