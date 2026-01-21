Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) va găzdui în curtea instituţiei, în perioada 22 – 24 ianuarie 2026, “Târgul de produse tradiţionale de Ziua Unirii Principatelor Române”, un eveniment dedicat promovării produselor agroalimentare româneşti autentice, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat al MADR, transmis marţi AGERPRES, manifestarea are loc cu sprijinul Cooperativei Agricole Caprirom Sud-Muntenia şi al Federaţiei Naţionale a Producătorilor de Produse Tradiţionale din România şi reuneşte producători şi procesatori din diverse regiuni ale ţării, care vor pune la dispoziţia publicului o ofertă bogată de produse româneşti de calitate.

“Vizitatorii sunt invitaţi să descopere produse tradiţionale realizate după reţete transmise din generaţie în generaţie, precum: brânzeturi artizanale din lapte de vacă, oaie şi capră, preparate tradiţionale din carne, miere şi produse apicole, conserve şi delicatese de casă, produse de panificaţie şi patiserie tradiţională, alte specialităţi care redau gustul autentic al satului românesc. Târgul creează un cadru în care tradiţia, gustul autentic şi respectul pentru munca producătorilor români se întâlnesc, celebrând spiritul Micii Uniri prin unitate, identitate naţională şi susţinerea produselor autohtone”, susţin reprezentanţii instituţiei în comunicat.

Produse tradiționale, montane, sau rețete consacrate

Alături de membrii Cooperativei Agricole Caprirom Sud-Muntenia şi ai Federaţiei Naţionale a Producătorilor de Produse Tradiţionale vor fi prezenţi şi producători reprezentativi din domeniul agroalimentar din alte zone ale ţării, cu preponderenţă producători şi procesatori care deţin:

atestate în cadrul schemelor de calitate naţionale (produs tradiţional, produs montan, produse alimentare obţinute conform reţetelor consacrate);

certificări aferente sistemelor de calitate europene (IGP, STG).

Potrivit sursei citate, ediţia din acest an aduce în atenţia publicului mai mulţi producători noi, cu activităţi diverse, respectiv: o afacere de familie specializată în panificaţie şi patiserie, axată pe producţia zilnică de produse proaspete; producători de produse lactate, care promovează produse obţinute din materii prime autohtone; un meşter popular specializat în olărit, cunoscut pentru realizarea vaselor de ceramică de Horezu; un producător de băuturi alcoolice dintr-o zonă recunoscută pentru tradiţia şi calitatea distilatelor din prune.

Târgul de produse tradiţionale va fi deschis în perioada 22 – 24 ianuarie 2026, între orele 9:00-19:00.