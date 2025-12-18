Fondurile destinate sprijinirii crescătorilor de porci din rasele Bazna şi Mangaliţa au fost majorate la 1,852 milioane de lei, de la 1,5 milioane lei, cât era iniţial valoarea schemei de ajutor de minimis, a anunţat, joi, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), transmite Agerpres.

“În Şedinţa de Guvern din 18 decembrie 2025 a fost aprobată Hotărârea ce modifică HG nr.401/2025 privind instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentru susţinerea crescătorilor de porci de reproducţie din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa pentru anul 2025. Modificarea a fost necesară întrucât după încheierea perioadei de depunere a cererilor de plată s-a constatat că efectivul de scroafe eligibile este de 805 capete. Aplicând cuantumul de 2.300 lei/cap scroafă, rezultă un necesar de 1.851.500 lei”, informează MADR într-un comunicat.

Astfel, a fost suplimentată valoarea totală maximă a schemei de ajutor de minimis de la 1,5 milioane de lei la 1,852 milioane de lei, având în vedere necesitatea continuării sprijinirii crescătorilor de scroafe din rasele Bazna şi Mangaliţa.

Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de minimis, de 1,852 milioane de lei, credite de angajament şi credite bugetare, se va asigura din bugetul aprobat MADR pe anul 2025.

“Aplicarea acestei măsuri urmăreşte creşterea efectivelor de animale de reproducţie din rasele autohtone Bazna şi Mangaliţa, precum şi creşterea numărului de produşi, contribuind astfel la conservarea şi dezvoltarea acestor rase valoroase şi la consolidarea sectorului suinelor din România”, precizează reprezentanţii MADR.