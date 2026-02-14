O zi de mijloc de februarie, care pare desprinsă mai degrabă dintr-un început de primăvară, a transformat Aleea Viilor din Şamşud într-un furnicar de arome, culori şi tradiţii. Cea de-a patra ediţie a SlanăFest a adunat mii de vizitatori dornici să redescopere savoarea produselor autohtone, într-un cadru pitoresc unde mirosul de slănină afumată se împleteşte cu parfumul vinului, transmite Agerpres.



Sub un soare strălucitor, aleea pietruită ce şerpuieşte printre pivniţele săpate în dealul viilor a devenit neîncăpătoare. Atmosfera este una de sărbătoare autentică: tineri îmbrăcaţi în costume populare maghiare se prind în dans pe ritmurile instrumentiştilor locali, în timp ce, din loc în loc, aburii gulaşului ce fierbe la foc mic în cazane de fontă ademenesc trecătorii.

Ceea ce a început în urmă cu patru ani ca o încercare curajoasă de a scoate din izolare o comunitate mândră de gospodarii săi s-a transformat astăzi într-un reper culinar al judeţului Sălaj.

„Această iniţiativă a pornit acum patru ani, având în vedere faptul că Şamşud este o comună puţin izolată, dar cu produse de foarte bună calitate, vinuri bune şi cu o bucătărie destul de bogată. Începutul a fost destul de timid, s-au gustat numai produsele fără a fi şi vândute, dar acum, cei din Şamşud s-au pregătit cu produse din carne de porc, prăjituri şi vinuri pe care le vând către cei care ţin să consume produse bio şi autohtone. Este un sâmbure foarte serios pentru turismul rural. Au început deja oamenii să-şi facă şi locuri de cazare”, explică deputatul Seres Denes, preşedintele UDMR Sălaj.

„Avem un juriu care sunt chiar iubitori de slănină”

Pentru primarul comunei, Bántó Zoltán, festivalul este dovada că producătorul local poate fi competitiv dacă i se oferă platforma necesară. Pe Aleea Beciurilor, aproximativ 50 de pivniţe şi-au deschis porţile, fiecare găzduind producători gata să-şi prezinte truda de peste an.

“Creştem de la an la an. Avem producători locali care s-au pregătit deja de anul trecut pentru ediţia de azi. Asta înseamnă preparate din carne de porc, brânzeturi, prăjituri şi gastronomie locală”, spune primarul.

Miza principală a zilei rămâne însă concursul de slănină, jurizat de şapte “specialişti” cu experienţă în arta preparatelor din porc.

“Avem un juriu care sunt chiar iubitori de slănină, iar pentru câştigători am pregătit premii importante, chiar un purceluş pentru locul întâi”, adaugă Bántó Zoltán.

Dincolo de spectacolul cultural, SlanăFest este o experienţă senzorială completă. Vizitatorii, veniţi în număr mare din Zalău şi din localităţile limitrofe, pot degusta nu doar slănină afumată, ci şi jumări calde, caltaboş, şuncă şi brânzeturi, totul asezonat cu renumitul vin de Şamşud, pălincă sau coniac artizanal.

“Dacă cineva a venit în Şamşud, pe Aleea Beciurilor, vrem să se simtă ca la un adevărat festival, să nu plece nimeni flămând acasă”, promite primarul comunei, în timp ce un nou val de vizitatori se opreşte să admire ”sculpturile” în slănină expuse la standuri.

Evenimentul de la Şamşud demonstrează că turismul rural în Sălaj nu mai este doar un concept teoretic, ci o realitate care se gustă la fiecare colţ de beci, sub binecuvântarea unei ierni ce pare, pentru o zi, o primăvară eternă.