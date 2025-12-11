Mii de găini au scăpat pe o autostradă din Germania după ce un camion s-a răsturnat în districtul Harz, au anunţat joi autorităţile, transmite agenţia DPA, citată de Agerpres.

Multe dintre păsări au ajuns pe drum şi pe lângă acesta în urma accidentului petrecut în apropiere de oraşul Magdeburg, a declarat serviciul local pentru trafic şi autostrăzi.

Camionul care transporta găinile s-a răsturnat pe o parte din motive deocamdată necunoscute, iar încărcătura de 15 tone s-a vărsat. Autorităţile veterinare au fost chemate pentru a captura păsările.

Traficul către oraşul Braunschweig a fost perturbat. Şoferul camionului nu a fost rănit, notează aceeași sursă.